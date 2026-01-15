PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Como-Milan 1-2: Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A News

Como-Milan 1-2: Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A News

Adrien Rabiot, al 55', porta avanti il Milan sul campo del Como: grande inserimento sull'assist di Rafael Leão! Il racconto del suo gol
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

Al 55', lancio lungo di Alexis Saelemaekers, sulla fascia sinistra, per Rafael Leão: il portoghese porta palla, vede e premia l'inserimento in area di Adrien Rabiot. Stop di petto a seguire, diagonale del francese e palla alle spalle di Jean Butez! Como-Milan 1-2!

