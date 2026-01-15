Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como.
Como-Milan 1-2: Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A News
COMO-MILAN

Adrien Rabiot, al 55', porta avanti il Milan sul campo del Como: grande inserimento sull'assist di Rafael Leão! Il racconto del suo gol
Al 55', lancio lungo di Alexis Saelemaekers, sulla fascia sinistra, per Rafael Leão: il portoghese porta palla, vede e premia l'inserimento in area di Adrien Rabiot. Stop di petto a seguire, diagonale del francese e palla alle spalle di Jean Butez! Como-Milan 1-2!
