Como-Milan di Serie A 1-1: accorciano i rossoneri con Nkunku | LIVE News
Fine primo tempo: 1-1 al Sinigaglia
GOL MILAN
A trasformare il calcio di rigore è stato Christopher Nkunku: ottimo tiro, conclusione fortssima. 1-1
CALCIO DI RIGORE MILAN
Dopo un intervento di Kempf in area, dove travolge Rabiot, Guida fischia il calcio di rigore
OCCASIONE COMO
Miracolo di Maignan! Da Cunha con un colpo di testa prova. mandare la palla in rete, ma Maignan para tutto miracolosamente.
Milan ancora i esistente: poca roba, difesa orribile. Nico Paz libero di calciare quando vuole
PARATA MAIGNAN
Maignan para un mancino di Nico Paz sventando cosi il possibile gol del 2-0
Prima azione del Milan: Saelemaekers passa palla a Fofana che, però, spreca il tiro.
Milan completamente scomparso dal campo: sta giocando solo il Como
GOL COMO
Kempf si alza, sovrasta tutti i difensori e, con un colpo di testa, manda il pallone in rete: 1-0
Fase di studio tra le due formazioni: il Milan tende più a ripartire
Tutto pronto: inizia Como-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Cesc Fàbregas e Massimiliano Allegri!
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Diego Carlos, Posch, Álex Valle, Caqueret, Dossena, Le Borgne, Sergi Roberto, Kühn, J. Rodríguez, Cerri. Allenatore: Fàbregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Duțu, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026.
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como, Como-Milan, recupero della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
