Verso Como-Milan, Fullkrug ha recuperato: sarà tra i convocati

Como-Milan, Allegri può sorridere perché avrà a sua disposizione il reparto d'attacco al completo. Come riportato da TuttomercatowebNiclas Fullkrug sarà a disposizione dei rossoneri già a partire da questa sera. Il centravanti tedesco, che nella gara con la Fiorentina ha rimediato una infrazione a una falange del piede, dovrebbe infatti fare parte dei convocati del Diavolo, almeno per la panchina.