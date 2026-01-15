Verso Como-Milan, Fullkrug ha recuperato: sarà tra i convocati

"Fullkrug è fuori insieme a Pavlovic, che ha 9 punti in testa. Fullkrug ha un pestone sul piede, fuori sicuramente oggi, vediamo per la prossima. Pavlovic dovrebbe esserci con la Roma, vediamo come evolve".
COMO-MILAN
Como-Milan, Allegri può sorridere perché avrà a sua disposizione il reparto d'attacco al completo. Come riportato da TuttomercatowebNiclas Fullkrug sarà a disposizione dei rossoneri già a partire da questa sera. Il centravanti tedesco, che nella gara con la Fiorentina ha rimediato una infrazione a una falange del piede, dovrebbe infatti fare parte dei convocati del Diavolo, almeno per la panchina.
Tra i convocati rossoneri rientra anche il portiere Terracciano che era alle prese con la febbre e non era al massimo delle sue forze. Il recupero di Fullkrug è a sorpresa, visto che si attendeva almeno una partita di stop per la punta ex West Ham. Queste le parole in merito di Allegri ieri in conferenza stampa.
