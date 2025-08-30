Pianeta Milan
SERIE A

Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 2^ giornata

Risultati e classifica della giornata corrente della Serie A 2025-2026. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite
Serie A 2025-2026, 2^ giornata

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa 2^ giornata

Risultati 2^ giornata Serie A 2025-2026

Venerdì 29 agosto 2025

Ore 18:30, Cremonese-Sassuolo 3-2 - Terracciano, Vasquez, De Luca, Pinamonti, Berardi

Ore 20:45, Lecce-Milan 0-2 - Loftus-Cheek, Pulisic

Sabato 30 agosto 2025

Ore 18:30, Bologna-Como 1-0 - Orsolini

Ore 18:30, Parma-Atalanta 1-1 - Cutrone, Pasalic

Ore 20:45, Napoli-Cagliari

Ore 20:45, Pisa-Roma

Domenica 31 agosto 2025

Ore 18:30, Torino-Fiorentina

Ore 18:30, Genoa-Juventus

Ore 20:45, Inter-Udinese

Ore 20:45, Lazio-Verona

Classifica Serie A 2^ giornata 

