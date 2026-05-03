Sassuolo-Milan, Gabbia fa mea culpa: “Fischi giusti. Rimaniamo lucidi”

Sul perché il Milan alla prima difficoltà si scioglie: "Onestamente io non lo so in base a cosa. È stata una partita negativa, non è stato il primo momento di difficoltà. È stata proprio una partita, dove non siamo riusciti a fare le cose in maniera giusta. Dovevamo fare meglio. Dobbiamo essere uniti, compatti. L'ultima partita che abbiamo fatto con la Juve, in alcuni momenti di difficoltà, siamo stati squadra vera, e questo fa la differenza in un campionato".

Se non essere andati sotto la curva tiene unito l'ambiente: "Ero in campo e siamo andati. I tifosi ci hanno fischiato. Penso che questo sia normalissimo quando vesti questa maglia e fai una partita del genere. Siamo andati a salutarli, ci hanno fischiato, giustamente, perché è quello che ci meritiamo e siamo andati via".

Sul momento degli attaccanti, se è problema strutturale o di momento loro: "Se prendiamo due gol è colpa dei difensori. La forza di una squadra è il gruppo. Questo è un margine di miglioramento che abbiamo. Dobbiamo fare meglio per aiutare gli attaccanti a fare gol, ma durante l'anno abbiamo trovato situazioni dove potevamo segnare. Dobbiamo rimanere lucidi, l'unico modo e lavorare in settimana al meglio e fare il massimo in partita per vincere".