PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo-Milan, Gabbia fa mea culpa: “Fischi giusti. Rimaniamo lucidi”

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Sassuolo-Milan, Gabbia fa mea culpa: “Fischi giusti. Rimaniamo lucidi”

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Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Gabbia, giocatore rossonero, in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Matteo Gabbia, giocatore rossonero, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Gabbia nella conferenza stampa post-partita

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Come si supera questo momento: "Insieme. L'unico modo per superare il momento di difficoltà è farlo insieme, da gruppo vero che abbiamo dimostrato quest'anno anche nella sofferenza di alcune partite. Siamo riusciti a rimanere uniti, squadra vera. Di conseguenza l'unico modo è farlo tutti insieme, capendo quanto è importante per noi raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, vivere al 100% per questa maglia e questo lavoro".

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Sul perché il Milan alla prima difficoltà si scioglie: "Onestamente io non lo so in base a cosa. È stata una partita negativa, non è stato il primo momento di difficoltà. È stata proprio una partita, dove non siamo riusciti a fare le cose in maniera giusta. Dovevamo fare meglio. Dobbiamo essere uniti, compatti. L'ultima partita che abbiamo fatto con la Juve, in alcuni momenti di difficoltà, siamo stati squadra vera, e questo fa la differenza in un campionato".

Se non essere andati sotto la curva tiene unito l'ambiente: "Ero in campo e siamo andati. I tifosi ci hanno fischiato. Penso che questo sia normalissimo quando vesti questa maglia e fai una partita del genere. Siamo andati a salutarli, ci hanno fischiato, giustamente, perché è quello che ci meritiamo e siamo andati via".

Sul momento degli attaccanti, se è problema strutturale o di momento loro: "Se prendiamo due gol è colpa dei difensori. La forza di una squadra è il gruppo. Questo è un margine di miglioramento che abbiamo. Dobbiamo fare meglio per aiutare gli attaccanti a fare gol, ma durante l'anno abbiamo trovato situazioni dove potevamo segnare. Dobbiamo rimanere lucidi, l'unico modo e lavorare in settimana al meglio e fare il massimo in partita per vincere".

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