Milan, Gabbia post Sassuolo: “Questa sconfitta ci fa male ma ci deve compattare”

Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Ci racconti cosa è successo a fine partita con i tifosi? Abbiamo visto che Maignan vi ha detto di rientrare nello spogliatoio: “Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.
Oggi il Milan non è sembrata la solita squadra…
“È una nostra responsabilità che oggi non sia stata una partita positiva. C’è da dar merito anche all’altra squadra perché ha fatto una partita importante, in questo momento noi ci dobbiamo leccare le ferite. Avevamo preparato una partita diversa, la responsabilità è nostra come gruppo squadra. Dobbiamo cercare di fare meglio, di essere lucidi, di avere le spalle larghe, essere tranquilli. Questa sconfitta ci deve far male ma ci deve compattare ancora di più per raggiungere il nostro obiettivo. Le cose oggi non sono andate bene e sono sotto gli occhi di tutti, ma non possiamo piangerci troppo addosso, dobbiamo guardare oltre, migliorare cosa abbiamo fatto male e tornare in campo con l’Atalanta in una maniera completamente diversa”
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