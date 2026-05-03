Milan, Gabbia post Sassuolo: “Questa sconfitta ci fa male ma ci deve compattare”

Ci racconti cosa è successo a fine partita con i tifosi? Abbiamo visto che Maignan vi ha detto di rientrare nello spogliatoio: “Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.