Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Su cosa bisogna concentrarsi per ripartire: "Su quello che è stato fatto in questi dieci mesi. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto per arrivare a questo punto, con il destino nelle nostre mani. Dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro l'Atalanta. C'è poco da dire: siamo delusi, arrabbiati, svuotati dalla giornata di oggi perché non è arrivato quello che volevamo. Dobbiamo metterci con la testa a Milanello a lavorare per tornare ai tre punti domenica".
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