Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Gabbia nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita di oggi: "Cosa non ha funzionato? Ha funzionato poco. La partita è stata negativa. I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare la giornata di oggi, deludente e negativa. E andiamo avanti. È l'unico modo".