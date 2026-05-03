PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Gabbia dopo Sassuolo-Milan: “Delusi, arrabbiati e svuotati. Dobbiamo resettare”

SASSUOLO-MILAN

Gabbia dopo Sassuolo-Milan: “Delusi, arrabbiati e svuotati. Dobbiamo resettare”

Matteo Gabbia, difensore AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Qui di seguito le dichiarazioni di Matteo Gabbia, difensore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
Daniele Triolo Redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Matteo Gabbia, difensore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Gabbia nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla partita di oggi: "Cosa non ha funzionato? Ha funzionato poco. La partita è stata negativa. I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare la giornata di oggi, deludente e negativa. E andiamo avanti. È l'unico modo".

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Su cosa bisogna concentrarsi per ripartire: "Su quello che è stato fatto in questi dieci mesi. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto per arrivare a questo punto, con il destino nelle nostre mani. Dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro l'Atalanta. C'è poco da dire: siamo delusi, arrabbiati, svuotati dalla giornata di oggi perché non è arrivato quello che volevamo. Dobbiamo metterci con la testa a Milanello a lavorare per tornare ai tre punti domenica".

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