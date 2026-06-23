Secondo un'analisi di 'Libero', il nuovo assetto societario del Milan potrebbe favorire l'inserimento nelle trattative del super-agente Jorge Mendes
Milan, da Leao a Renato Sanches: tutto nelle mani di Mendes | VIDEO
Il quotidiano ‘Libero’ ha espresso forti perplessità riguardo al nuovo assetto societario deciso da Gerry Cardinale per il Milan, analizzandone i potenziali rischi. La scelta di importare in Italia una struttura dirigenziale ispirata al "modello Liverpool" (caratterizzata da promozioni interne, utilizzo degli algoritmi e assenza di un direttore tecnico tradizionale) viene descritta come “vulnerabile” rispetto alle dinamiche del calcio italiano. Secondo ‘Libero’, questa impostazione aziendale potrebbe rivelarsi fragile, esponendo il club all'influenza di agenti esterni, primo fra tutti il procuratore portoghese Jorge Mendes.
Milan, una dirigenza "debole"La transizione verso questo modello evidenzia una carenza di figure di campo con esperienza nel calcio italiano. Il licenziamento di Tare, Furlani e Moncada ha generato un vuoto decisionale nel Milan, che la presenza del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e la promozione di figure interne non sembrerebbero poter colmare. Una struttura così focalizzata sui dati e sulla contabilità potrebbe scontrarsi con la realtà complessa delle trattative di Serie A, esponendosi a condizionamenti esterni.
Milan, il fattore Jorge MendesIn questo scenario di transizione si inserisce l'ombra di Jorge Mendes. Secondo ‘Libero’, il potente procuratore portoghese potrebbe interferire con estrema facilità con la nuova struttura dirigenziale rossonera. A favorire questo inserimento vi sarebbe il legame con Ruben Amorim, storicamente vicino alla galassia del super-agente. A questo si aggiunge l'assenza di un direttore sportivo di ruolo. Senza una dirigenza classica, il Milan potrebbe subire passivamente le decisioni e gli interessi di mercato del procuratore portoghese.
Le incognite in vista del mercatoI nomi di mercato circolati nelle ultime settimane confermano l'analisi di 'Libero'. Uno dei profili indicati da Amorim, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe Gonçalo Ramos, attaccante portoghese assistito proprio da Mendes. Negli ultimi giorni il quotidiano lusitano 'Record' ha parlato con insistenza anche di Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, altri due giocatori dello Sporting di cui il super-agente portoghese cura gli interessi dall'inizio delle loro carriere.
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