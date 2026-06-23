Negli ultimi giorni, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto interesse di Juventus e Como per Theo Hernandez. Una notizia che aveva lasciato di stucco i tifosi del Milan, non ancora pronti a vedere il proprio beniamino vestire una maglia diversa da quella rossonera. A chiarire le voci di un possibile ritorno in Italia del terzino francese ci ha pensato Manuel García Quilón, procuratore che cura gli interessi del giocatore dall'inizio della sua carriera.

La storia d'amore tra Theo Hernandez e il Milan

L'addio al Milan e la parentesi all'Al-Hilal

Juventus e Como su Theo Hernandez? Il suo agente fa chiarezza

“Juventus e Como su Theo Hernandez? Se possono garantire uno stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione (ride n.d.r.). No, non hanno chiamato. Una squadra ci aveva chiesto informazioni, ma con questo ingaggio ha già finito di parlare. Tutto finito”.

Arrivato dal Real Madrid nell'estate del 2019,ci ha messo pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Nelle sette stagioni disputate con la maglia del, il terzino francese ha collezionatocomplessive, impreziositi daper un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Il 15 gennaio del 2025, grazie al gol realizzato proprio contro il Como, Theo diventa il difensore più prolifico di sempre nella storia del club (30 gol), superando il record dello storico capitano Paolo Maldini (29).Al termine di una stagione complicata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, ildecide di liberarsi del giocatore tagliandolo definitivamente fuori dal progetto. La scorsa estateè passato all'perfirmando un contratto faraonico daNella sua prima stagione in Arabia, il francese ha realizzato 9 gol e 6 assist in 44 presenze, vincendo da protagonista la Saudi Cup.Intercettato da Francesco Montanari,ha fatto chiarezza sulle speculazioni giornalistiche circolate negli ultimi giorni.ha smentito categoricamente le indiscrezioni su un possibile approccio da parte di, spiegando come lo stipendio da 20 milioni non permetta a nessun club italiano di trattare per il francese.

Una dichiarazione netta, che chiude ad ogni possibilità di rivedere Theo Hernandez in Italia la prossima stagione. Il francese, con ogni probabilità, continuerà la sua esperienza all'Al-Hilal, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028.