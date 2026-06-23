Manuel García Quilón, agente di Theo Hernandez, affronta apertamente le voci di un presunto interesse da parte di Juventus e Como: queste le sue dichiarazioni
Negli ultimi giorni, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto interesse di Juventus e Como per Theo Hernandez. Una notizia che aveva lasciato di stucco i tifosi del Milan, non ancora pronti a vedere il proprio beniamino vestire una maglia diversa da quella rossonera. A chiarire le voci di un possibile ritorno in Italia del terzino francese ci ha pensato Manuel García Quilón, procuratore che cura gli interessi del giocatore dall'inizio della sua carriera.
La storia d'amore tra Theo Hernandez e il MilanArrivato dal Real Madrid nell'estate del 2019, Theo Hernandez ci ha messo pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Nelle sette stagioni disputate con la maglia del Milan, il terzino francese ha collezionato 262 presenze complessive, impreziositi da 34 reti e 45 assist, per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Il 15 gennaio del 2025, grazie al gol realizzato proprio contro il Como, Theo diventa il difensore più prolifico di sempre nella storia del club (30 gol), superando il record dello storico capitano Paolo Maldini (29).
L'addio al Milan e la parentesi all'Al-HilalAl termine di una stagione complicata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, il Milan decide di liberarsi del giocatore tagliandolo definitivamente fuori dal progetto. La scorsa estate, Theo Hernandez è passato all'Al-Hilal per 25 milioni di euro, firmando un contratto faraonico da 20 milioni a stagione. Nella sua prima stagione in Arabia, il francese ha realizzato 9 gol e 6 assist in 44 presenze, vincendo da protagonista la Saudi Cup.
Juventus e Como su Theo Hernandez? Il suo agente fa chiarezzaIntercettato da Francesco Montanari, Manuel García Quilón ha fatto chiarezza sulle speculazioni giornalistiche circolate negli ultimi giorni. L'agente di Theo Henandez ha smentito categoricamente le indiscrezioni su un possibile approccio da parte di Juventus e Como, spiegando come lo stipendio da 20 milioni non permetta a nessun club italiano di trattare per il francese.
“Juventus e Como su Theo Hernandez? Se possono garantire uno stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione (ride n.d.r.). No, non hanno chiamato. Una squadra ci aveva chiesto informazioni, ma con questo ingaggio ha già finito di parlare. Tutto finito”.
Una dichiarazione netta, che chiude ad ogni possibilità di rivedere Theo Hernandez in Italia la prossima stagione. Il francese, con ogni probabilità, continuerà la sua esperienza all'Al-Hilal, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028.
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