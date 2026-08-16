Quando lo scorso 12 luglio è tornato a Milanello, tutti pensavano si trattasse soltanto di un passaggio temporaneo. Tutti tranne Ruben Amorim, che ha avuto l'intuizione di trasformarlo in un esterno a tutta fascia. Samuel Chukwueze è stato tra i giocatori più brillanti della tournée estiva del Milan, come testimoniano la rete e i due assist realizzati contro il Manchester United. Il nigeriano ha parlato del suo momento di forma e non solo nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

Milan, l’intervista a Chukwueze

"Certo, sono molto felice. È stato un buon test per la squadra, per prepararci alla stagione. Abbiamo fatto tutto alla perfezione. Penso che dobbiamo continuare a lavorare duro in vista della stagione e della prossima partita, la prima di Serie A, contro il Torino. Vogliamo iniziare con una vittoria, per avere la fiducia della quale tutti hanno bisogno. È indispensabile che anche i tifosi e il club credano in noi" .

Il feeling con Amorim

"Amorim è un buon allenatore. Si fida di me e quindi mi ha dato un'opportunità. Ora sta a me coglierla... Lui mi ha semplicemente dato fiducia e penso di doverla sfruttare. Non devo sprecare questa occasione che capita una volta nella vita, ovvero tornare al Milan dopo il prestito".

La posizione di esterno a tutta fascia

"Mi piace, anche se è una posizione alla quale devo adattarmi perché non ho mai giocato in questo ruolo nella mia carriera. Da calciatore, se un allenatore vuole che tu giochi in questa posizione, devi farlo credendo in te stesso e anche nell'allenatore, perché lui sa quello che vuole. Quindi devo semplicemente continuare a impegnarmi, a credere in me stesso e al fatto che posso farlo. Per me è un'opportunità che devo cogliere. So che è un compito difficile, ma credo in me stesso. So che posso farlo, che posso fare qualsiasi cosa".

Chukwueze sul nuovo corso del Milan

"Sono soddisfatto di come sta giocando questo Milan. Per me penso che sia qualcosa su cui devo lavorare. È la prima volta che gioco in questa posizione, quindi continuo a lavorare duro. A ogni allenamento devo migliorare. Penso che lo staff tecnico mi stia aiutando. Anche l'allenatore mi sta aiutando. Ogni volta che commetto un errore, mi dice: 'Oh, Chukwueze, questo è quello che devi fare'. Quindi penso che migliorerò prima dell'inizio della stagione".

Milan, le parole di Chukwueze su Gonçalo Ramos

"Penso che sia un attaccante fantastico, uno con cui vuoi giocare. Sa quando venire incontro, è bravo nel gioco aereo e attacca la profondità alle spalle dei difensori. Penso che sia un ragazzo fantastico. Cosa gli ho detto dopo l’assist? È una cosa tra me e lui".

ha iniziato l'intervista parlando della vittoria in amichevole contro il, lanciando anche un messaggio chiaro in vista di, 1ª giornata della Serie A 2026/2027.Successivamente, l'esterno nigeriano ha raccontato del rapporto che si sta creando con il nuovo tecnicoSpazio anche alle novità tattiche, conche ha condiviso le sue prime sensazioni sul nuovo ruolo da esterno a tutta fascia.Il gioco deldi Amorim convince, che, però, rimane con i piedi per terra e la consapevolezza di dover lavorare ogni giorno per migliorare.conclude l'intervista elogiandoil centravanti titolare delper la stagione 2026/2027.