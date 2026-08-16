Manchester United-Milan 2-4, un'ottima prova per tutti i calciatori rossoneri, specialmente per Samuel Chukwueze che ha servito due assist trovando anche un gol nel primo tempo della partita.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La pagella e lo show di Samuel Chukwueze contro lo United

"Corre per tutta la fascia ed è il più cercato dai cambi di campo della squadra. Frizzante e incide alla grande (trovando anche il gol) in entrambe le fasi. Sembra decisamente uno dei più in forma del Milan. Ottima prova per l'esterno rossonero, forse il migliore del Milan".

Ecco la nostra pagella:

8 come voto per l'esterno nigeriano che continua a sorprendere positivamente in queste prime sfide con Amorim in panchina.

La metamorfosi tattica nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Un cambio tattico molto importante quello che sta attraversando Chukwueze: esterno ultra offensivo a quarto di centrocampo nel, con compiti molto diversi rispetto a quelli avuti in passato nel Milan di Pioli. Nelle scorse stagioni con la maglia rossonera, l'ex Villarreal giocava larghissimo con piedi sulla linea del fallo laterale con il solo compito di attaccare e di creare pericoli alla difesa avversaria. Ora con l'allenatore portoghese dovrà per: sotto questo punto di vista c'è ancora molto da lavorare, visto che il nigeriano non è proprio abituato a svolgere quel tipo di lavoro.

Sarà assolutamente da verificare nelle partite ufficiali a partire dalla gara contro il Torino. In fase offensiva, però, ci sono già segnali molto incoraggianti: contro lo United è stato tra i migliori in campo con inserimenti offensivi di livello e anche cross importanti. Buoni dialoghi anche con i compagni di reparto: sicuramente Chukwueze ha le qualità offensive e le caratteristiche per rendere al meglio nel calcio di Amorim, ma servirà continuità in entrambe le fasi. Il nigeriano ha spesso fatto vedere spunti interessanti anche in passato, ma è mancata proprio la continuità di rendimento. La voglia e l'applicazione ci sono con Chukwueze che si candida a una stagione da protagonista nel nuovo Milan di Amorim.