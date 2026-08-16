Milan, accordo Giménez e occhio al futuro di Leão. Svolta per Loftus-Cheek. Cissè incanta Amorim

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Loftus-Cheek possibile svolta in arrivo. Cissè, grande feeling con Amorim. Passi avanti per Giménez al Porto e occhio ancora al destino di Leão. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Loftus-Cheek, rinnovo possibile

Cissè può restare in rossonero

"Il feeling tra Amorim e Cissè è molto positivo e l'allenatore è molto contento del suo lavoro e della sua crescita, allenamento dopo allenamento; vederlo così in partita lo dimostra. Adesso bisogna capire quale strada vorrà prendere il Milan, ovviamente seguendo le indicazioni di Amorim. Il Torino e il Sassuolo hanno chiesto Cissè in prestito, ma la decisione spetta al Milan e ad Amorim, che dovrà scegliere il percorso giusto".

Ruben Loftus-Cheek ha giocato tutto il pre-campionato come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il trequartista inglese resta ined è chiaro che, se dovesse restare al Milan come sembra, sia probabile che calciatore e club cerchino un rinnovo di contratto. Come riportato dal giornalista, il Milan è in trattative per cercare di prolungare il contratto di Ruben Loftus-Cheek. Nelle stagioni vissute con la maglia rossonera è mancata sempre la continuità di prestazioni. Vedremo se il calcio offensivo e verticale di Amorim sarà in grado di revitalizzare un calciatore che sembrava totalmente fuori dal progetto rossonero e che invece potrebbe 'rinascere' in un nuovo ruolo.Cissè ha giocato da titolare con il Manchester United e il suo futuro in rossonero potrebbe cambiare. Ecco le parole del giornalista

Non è quindi per nulla deciso il futuro del classe 2006 che potrebbe restare in rossonero. Sulla trequarti, in vista del Torino, non sono tante le alternative per Ruben Amorim: Leao e Pulisic sono infortunati in questo momento, Nkunku è fuori progetto, mentre Loftus-Cheek gioca a destra. Alphadjo Cissè potrebbe partire anche dal primo minuto contro la squadra di Abate.

Santiago Giménez vicino al Porto

"Santiago Giménez ha raggiunto un accordo sui termini personali con il Porto per un contratto fino al 2031 (1+4). El Bebote si avvicina ai Dragoes dal Milan in prestito con opzione di acquisto".

: sull'attaccante messicano c'è il forte pressing del Porto che potrebbe chiudere nelle prossime ore. Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira:

Un futuro che sembra sempre più lontano dal Milan: difficile pensare che Santiago Giménez possa restare in rossonero come terza opzione dell'attacco di Amorim. Sì, perché Ramos è il chiaro titolare mentre Camarda si candida per il ruolo di vice del portoghese. Dopo una stagione con zero gol in Serie A e problemi cronici alla caviglia, le strade del messicano e del Milan sembrano pronte a dividersi.

Leão futuro ancora in bilico

Rafael Leão non ha giocato contro il Manchester United per un risentimento muscolare, ma il suo futuro con il Milan resta in bilico. Come scrivein settimana l'esterno mancino dovrebbe incontrare Cardinale per trovare un modo per chiudere la storia in maniera il più indolore possibile. Leão può scegliere di rimanere anche se non sarà più una buona scelta. Ile potrebbe risolvere la questione alzando l'offerta. Il Fenerbahce ha fatto un passo indietro, ma se centrerà la qualificazione alla Champions nei turni preliminari, potrebbe tornare alla carica. Il portoghese sa che non può restare al Milan da 'separato' in casa, mentre la Premier League (campionato preferito dal giocatore) non si è ancora fatta viva.