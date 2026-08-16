Continua il calciomercato del Milan: c'è una trattativa tra i rossoneri e il Porto per il possibile prestito con diritto di riscatto per Santiago Giménez. Come scrive SportMediaset il club rossonero guarda con interesse Rodrigo Mora, trequartista classe 2007 proprio del Porto. Il talento è stato vicino alla Roma, ma ora la trattativa sembra molto raffreddata.

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L'intreccio di mercato tra Giménez e Rodrigo Mora

Secondo il sito, il Milan ha parlato del giocatore con i portoghesi nell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Santiago Gimenez a vestire la maglia dei Dragões, anche se non ci sarebbe ancora una trattativa in piedi. È un nome però in lista visto che è giovane, dall'alto potenziale che piace alla dirigenza del Milan e allo stesso Amorim.

Rodrigo Mora è valutato circa 50 milioni di euro dal Porto. Si tratta di un trequartista di base che può anche essere spostato sull'esterno del campo. Sa creare molto bene in fase offensiva per i suoi compagni e non solo. Sa fare da legante tra i reparti, anche perché è dotato di un'eccellente visione di gioco che gli permette di servire assist precisi ai suoi compagni. Ha un baricentro basso che lo aiuta nel dribbling sullo stretto e sa attaccare gli spazi quando ce n'è bisogno.

Le caratteristiche tattiche e le necessità di Ruben Amorim

Nel Milan di Ruben Amorim potrebbe giocare come trequartista neltanto spinto dall'allenatore portoghese. Certo, ad oggi è solo un'indiscrezione di mercato di una possibile trattativa che sarebbe comunque molto complessa, vista la richiesta altissima del Porto. La scorsa stagione ha giocato 28 partite nel campionato portoghese partendo da titolare per 14 volte, ma segnando solo una volta e servendo un solo assist.

Vedremo se il Diavolo penserà davvero a un possibile assalto al talento portoghese: mancano un paio di settimane alla fine del mercato e Amorim ha bisogno ancora di rinforzi. Mancano almeno un trequartista, un esterno di centrocampo e un altro difensore centrale.