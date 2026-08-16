Milan, Jashari: "Sappiamo come vuole giocare Amorim. Siamo sulla buona strada"

Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Uno dei migliori in campo nel primo tempo dell'amichevole Manchester United-Milan 2-4 è stato senza dubbio Ardon Jashari. Corsa, passaggi precisi, zero errori e tre palloni recuperati grazie a un pressing davvero perfetto. Il mediano svizzero è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo la gara.

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Le parole di Jashari a La Gazzetta dello Sport sul nuovo Milan

"Sì, sono contento anche della vittoria e anche della prestazione della squadra. Penso che siamo sulla strada giusta e ci stiamo esprimendo bene come gruppo. Però penso anche che dobbiamo migliorare alcuni dettagli perché la stagione sarà lunga. Abbiamo comunque fatto un passo avanti verso il modo in cui vogliamo giocare".

Ecco le sue parole:

Con Amorim in panchina, Jashari è tornato nel ruolo davanti alla difesa di una mediana a due. Con il portoghese si gioca un calcio molto più verticale e offensivo che si basa su scambi veloci tra i calciatori. Tutti questi aspetti si sono visti contro lo United, lo pensa anche Jashari:

"Sì, penso che si sia visto. Ogni giorno in cui siamo insieme, negli allenamenti e nelle partite, possiamo migliorare delle cose e ci sforziamo di farlo. Sappiamo come vuole giocare l’allenatore e, anche se naturalmente non puoi metterlo in pratica esattamente da un giorno all’altro, ci sforziamo perché ciò accada. Abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda lo stile con cui vogliamo giocare, ma penso che dobbiamo migliorare alcuni dettagli, con e senza la palla. Però siamo sulla buona strada. Ora dobbiamo continuare così e dobbiamo crederci tutti insieme, come squadra".

Sulle sue qualità lo svizzero continua così:

"So che posso migliorare anche alcune cose per essere al massimo e spero che la prossima settimana e durante questa stagione, possa essere al mio meglio".

La candidatura per una maglia da titolare accanto a Modrić

"Questa è una decisione dell’allenatore, ma penso che, naturalmente, giocare con Luka sia fantastico. È uno dei migliori giocatori al mondo e condividere il campo con lui è incredibile. Insieme abbiamo giocato 30 minuti contro l’Inter e penso che lì abbiamo visto che possiamo giocare anche uno accanto all'altro. Vediamo cosa deciderà l’allenatore, ma non dico di no a giocare insieme a Luka. Anzi... (sorride, ndr)".

Il 23 agosto il: visto il ritorno solo oggi a Milanello di Rabiot, Jashari si candida per una maglia da. Ecco cosa ne pensa l'ex Bruges: