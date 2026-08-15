Pressing, gioco e attacco frizzante: ecco il Milan che vuole Amorim. E occhio al mercato

Una bellissima vittoria quella del Milan contro il Manchester United: ultima amichevole per i rossoneri che si presentano alla 'vigilia' della sfida di Serie A contro il Torino, dopo aver giocato nettamente la miglior partita di questo pre-campionato. Premesse dovute anche quando il Milan gioca bene, stiamo parlando sempre di calcio di agosto e tutte le impressioni vanno prese con le dovute pinze, ma i miglioramenti di tutta la squadra di Amorim sono apparsi chiari e limpidi.

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L'analisi della manovra: possesso palla e fase offensiva

Partiamo con la manovra analizzando quanto di buono fatto con il pallone tra i piedi. Il Milan è sembrato decisamente più pronto nell'impostazione dal basso anche contro uno United che ha pressato alto. Il Diavolo si è giostrato bene con la circolazione del pallone trovando poi i mediani e i trequartisti che si abbassavano per trovare il pallone. Benissimo anche i cambi di campo veloci con uno Jashari molto bravo a servire i compagni in diverse occasioni. Bene anche gli esterni di centrocampo di Amorim, specialmente Chukwueze che ha fatto il bello e il cattivo tempo.

L'aspetto più positivo arriva però dalla manovra offensiva vista vicino all'area del Manchester United: il Milan ha fraseggiato benissimo nello stretto trovando anche spazi dove non c'erano. Ottimo Ramos proprio in questa fase: si vede che è una prima punta moderna che sa muoversi e sa trovare i compagni con facilità. Bene anche le verticalizzazioni sul breve della squadra di Amorim.

Cosa funziona e cosa migliorare nel Milan di Amorim

Su cosa si deve migliorare in attacco? Le scelte finali e i cross dagli esterni: spesso sono arrivati traversoni poco pericolosi e troppo affrettati.

Il Milan ha giocato molto bene anche in fase di non possesso: pressing alto (specialmente nel primo tempo) con Jashari ottimo anche in questo aspetto, con tre palloni recuperati ottimamente.

Cosa si deve migliorare? Qualche errore individuale specialmente in difesa dove sono nati i gol estemporanei del Manchester United.

Le richieste sul calciomercato per l'inizio della Serie A

E sul mercato?. In più, con un trequartista più tecnico, Ramos potrebbe brillare ulteriormente nella sua visione del campo.

I presupposti buoni ci sono, ora palla ad Amorim e agli ultimi colpi del mercato rossonero. Il Torino sta arrivando e il Diavolo non può perdere tempo importante.