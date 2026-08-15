Giornata colma di notizie per il Milan di Amorim in ottica mercato. Sono arrivate delle novità sul futuro di due calciatori rossoneri, sempre più lontani da Milanello: stiamo parlando di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, finiti entrambi sul mercato, ma c'è di più. Zalewski potrebbe approdare davvero in rossonero?

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Manchester United-Milan, la partita

Ilbatte per 4-2 ilmostrando dei grandissimi progressi nel gioco di Amorim. Dopo un avvio molto complicato e il vantaggio degli inglesi con, i rossoneri reagiscono con una prestazione super convincente, trascinati da, entrambi autori di un gol e di una prova brillante.

Ottima anche la prestazione di Jashari a centrocampo di Torriani, decisivo con un rigore parato. Restano da correggere alcuni errori individuali, come quelli di Terracciano e Musah, ma la squadra convince per intensità, pressing e qualità mostrata nella manovra.

Nkunku ai saluti?

Ipotesi Zalewski?

Milan, Gimenez sempre più lontano

Secondo quanto riferito daè in uscita dal Milan dopo essere stato escluso dal progetto tecnico di Amorim. Sull'attaccante francese ci sono Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle, oltre all'interesse di alcuni club della Spagna e Inghilterra come, ad esempio, il Newcastle.Sempre secondo quanto riferito da, al momento non esisterebbero dei contatti concreti tra il, nonostante le varie voci di mercato degli ultimi giorni che lo vedevano vicino ai rossoneri. Il calciatore, dopo l'amichevole contro il Bilbao, ha evitato di commentare le indiscrezioni sul suo futuro, riferendo un 'no comment' generale.Arrivano delle novità anche per quanto riguarda il futuro di. L'attaccante messicano, arrivato a Gennaio 2025 dal, secondo Moretto,: il calciatore ha già detto si e resta solo l'ok definitivo da parte del club rossonero per chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato oltre i 20 milioni di euro. La trattativa però, è indipendente dalla situazione attuale di Christopher Nkunku.