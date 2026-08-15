Dall'addio sempre più vicino di Nkunku e Gimenez al possibile approdo in rossonero di Nicola Zalewski: ecco tutte le migliori notizie della giornata di oggi...
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Giornata colma di notizie per il Milan di Amorim in ottica mercato. Sono arrivate delle novità sul futuro di due calciatori rossoneri, sempre più lontani da Milanello: stiamo parlando di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, finiti entrambi sul mercato, ma c'è di più. Zalewski potrebbe approdare davvero in rossonero?
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Manchester United-Milan, la partitaIl Milan batte per 4-2 il Manchester United mostrando dei grandissimi progressi nel gioco di Amorim. Dopo un avvio molto complicato e il vantaggio degli inglesi con Maguire, i rossoneri reagiscono con una prestazione super convincente, trascinati da Chukwueze e Ramos, entrambi autori di un gol e di una prova brillante.
Ottima anche la prestazione di Jashari a centrocampo di Torriani, decisivo con un rigore parato. Restano da correggere alcuni errori individuali, come quelli di Terracciano e Musah, ma la squadra convince per intensità, pressing e qualità mostrata nella manovra.
Nkunku ai saluti?Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Christopher Nkunku è in uscita dal Milan dopo essere stato escluso dal progetto tecnico di Amorim. Sull'attaccante francese ci sono Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle, oltre all'interesse di alcuni club della Spagna e Inghilterra come, ad esempio, il Newcastle.
Ipotesi Zalewski?Sempre secondo quanto riferito da Matteo Moretto, al momento non esisterebbero dei contatti concreti tra il Milan e Nicola Zalewski, nonostante le varie voci di mercato degli ultimi giorni che lo vedevano vicino ai rossoneri. Il calciatore, dopo l'amichevole contro il Bilbao, ha evitato di commentare le indiscrezioni sul suo futuro, riferendo un 'no comment' generale.
Milan, Gimenez sempre più lontanoArrivano delle novità anche per quanto riguarda il futuro di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, arrivato a Gennaio 2025 dal Feyenoord, secondo Moretto, è ad un passo dal vestire la maglia del Porto: il calciatore ha già detto si e resta solo l'ok definitivo da parte del club rossonero per chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato oltre i 20 milioni di euro. La trattativa però, è indipendente dalla situazione attuale di Christopher Nkunku.
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