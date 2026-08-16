Gonçalo Ramos movimenti e gol da prima punta modernissima: finalmente ecco l'erede di Giroud?

Gonçalo Ramos resta uno dei colpi di mercato più importanti per la Serie A: il Milan ha deciso di investire più di 70 milioni di euro per strapparlo al PSG. Scelta decisa e importante visto che si tratta dell'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Nell'amichevole contro il Manchester United ha trovato il suo primo gol con il Diavolo, servendo anche un paio di assist molto belli.

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La pagella e l'analisi dello show di Gonçalo Ramos

"Fa fatica nei primi minuti, ma perché non arrivano palloni. Poi si scioglie e inizia a dialogare benissimo con i compagni. Assist ottimo per Chukwueze e movimenti da prima punta vera. Gioca a tutto campo quando serve e ha un'ottima visione di gioco. Il suo primo gol in rossonero è da prima punta modernissima".

Ecco la sua pagella:

Voto 8 per l'attaccante portoghese. Analizziamo la sua partita: il primo assist è da trequartista più che prima punta. Davanti al portiere, anche in posizione defilata, un attaccante spara verso la porta. Ramos invece intelligentemente ha trovato Chukwueze solo soletto. Grande lettura dell'azione.

I dialoghi tattici e il gol nel Milan di Ruben Amorim

, quello servito a Loftus-Cheek: il portoghese è sceso fino a centrocampo per dialogare con i compagni con un uno-due con il trequartista inglese, lanciato in porta con un bellissimo passaggio filtrante.

Gonçalo Ramos ha segnato anche una bellissima rete in cui è stato il vero protagonista dell'azione: una gestione del pallone perfetta della squadra di Amorim, con la prima punta rossonera che ha prima dialogato con Musah, Modric e Loftus-Cheek e poi ha aperto perfettamente per Chukwueze. Assist al bacio dell'esterno rossonero e gran gol di testa di Ramos. Parliamo ovviamente di calcio di agosto che va preso con le pinze, ma sono tutti segnali importanti che l'attacco del Milan non vedeva dai tempi del miglior Giroud.