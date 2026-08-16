Ravezzani: "Se Gonçalo Ramos fa la differenza, il Milan ha risolto tanti problemi. Nessuno rimpiange Leão"

Il Milan vince e convince contro il Manchester United segnando 4 gol: due assist e una rete per la nuova punta rossonera Gonçalo Ramos. L'ex PSG è stato tra i migliori in campo, specialmente nella ripresa dove ha dominato venendo a giocare più basso e fraseggiando alla grande con i compagni di reparto.

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Il parere di Fabio Ravezzani su Gonçalo Ramos

"Il Milan ha giocato una buona partita e ha vinto con pieno merito giocando un buon calcio. Da sottolineare Gonçalo Ramos, che nel primo tempo non ha fatto praticamente nulla, ma sa amministrare il pallone. Fa gol e un assist importante, intelligente servendo Chukwueze. Molta sostanza e poca apparenza. Mi sembrano buone queste considerazioni, visto che se Ramos fa la differenza il Milan ha risolto l'80% dei suoi problemi. Lo si vede nei momenti importanti".

Della stessa idea è il giornalistache parla così del portoghese:

Un parere condivisibile visto che il Diavolo ha faticato tantissimo a trovare una prima punta che segni con continuità nelle ultime stagioni: dopo Giroud c'è stato un vuoto enorme nel ruolo per i rossoneri, che lo stesso francese aveva coperto dopo l'addio di Bacca. Gonçalo Ramos ha tutte le caratteristiche per poter fare benissimo in Serie A con la maglia del Milan.

Il caso Leão: l'assenza e le voci di mercato

"Non c'è Leão e nessuno lo rimpiange: il Milan non ha nessun sentimento verso il portoghese. Un Milan che sembra una squadra con Leão, con il portoghese che sembra l'antitesi a tutto questo".

Chi non ha giocato l'amichevole contro il Manchester United è: l'esterno rossonero era out per un risentimento muscolare. Ecco il parere di Ravezzani in merito:

Non è ancora del tutto deciso il destino del numero 10 rossonero che potrebbe essere ancora ceduto in queste ultime settimane di mercato: dipenderà molto dalle possibili offerte.