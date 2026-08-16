Ravezzani: "Se Gonçalo Ramos fa la differenza, il Milan ha risolto tanti problemi. Nessuno rimpiange Leão"

Show di Gonçalo Ramos contro il Manchester United. Fabio Ravezzani analizza il nuovo Milan e parla di Leão: "Nessuno lo rimpiange"
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il Milan vince e convince contro il Manchester United segnando 4 gol: due assist e una rete per la nuova punta rossonera Gonçalo Ramos. L'ex PSG è stato tra i migliori in campo, specialmente nella ripresa dove ha dominato venendo a giocare più basso e fraseggiando alla grande con i compagni di reparto.
Il parere di Fabio Ravezzani su Gonçalo RamosDella stessa idea è il giornalista Fabio Ravezzani su YouTube che parla così del portoghese:
"Il Milan ha giocato una buona partita e ha vinto con pieno merito giocando un buon calcio. Da sottolineare Gonçalo Ramos, che nel primo tempo non ha fatto praticamente nulla, ma sa amministrare il pallone. Fa gol e un assist importante, intelligente servendo Chukwueze. Molta sostanza e poca apparenza. Mi sembrano buone queste considerazioni, visto che se Ramos fa la differenza il Milan ha risolto l'80% dei suoi problemi. Lo si vede nei momenti importanti".
Un parere condivisibile visto che il Diavolo ha faticato tantissimo a trovare una prima punta che segni con continuità nelle ultime stagioni: dopo Giroud c'è stato un vuoto enorme nel ruolo per i rossoneri, che lo stesso francese aveva coperto dopo l'addio di Bacca. Gonçalo Ramos ha tutte le caratteristiche per poter fare benissimo in Serie A con la maglia del Milan.
Il caso Leão: l'assenza e le voci di mercatoChi non ha giocato l'amichevole contro il Manchester United è Leão: l'esterno rossonero era out per un risentimento muscolare. Ecco il parere di Ravezzani in merito:
"Non c'è Leão e nessuno lo rimpiange: il Milan non ha nessun sentimento verso il portoghese. Un Milan che sembra una squadra con Leão, con il portoghese che sembra l'antitesi a tutto questo".
Non è ancora del tutto deciso il destino del numero 10 rossonero che potrebbe essere ancora ceduto in queste ultime settimane di mercato: dipenderà molto dalle possibili offerte.
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