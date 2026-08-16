Loftus-Cheek, nuova vita nel Milan di Amorim. Niente cessione, si lavora per il rinnovo di contratto

Tanti sono i calciatori che per Ruben Amorim non fanno più parte del progetto Milan: si tratta di Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku. Chi invece ha convinto l'allenatore portoghese è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, da molti dato per partente sicuro in questa sessione estiva, dovrebbe infatti restare in rosa con un ruolo tutto nuovo.

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Il nuovo ruolo tattico di Loftus-Cheek nel 3-4-2-1

L'ex Chelsea ha giocato tutto il pre-campionato come, ruolo diverso da quello avuto sia con Pioli, sia nelle successive stagioni. Loftus-Cheek è stato spesso apprezzato proprio per la sua capacità di adattarsi in vari moduli tattici. Il trequartista inglese resta ined è chiaro che, se dovesse restare al Milan come sembra, sia probabile che calciatore e club cerchino un rinnovo di contratto. Come riportato dal giornalista, il Milan è in trattative per cercare di prolungare il contratto di Ruben Loftus-Cheek.

Vista la mancanza di alternative in questo momento (Pulisic e Leao infortunati, Rabiot che torna la prossima settimana a Milanello) è possibile che l'ex Chelsea si giochi la maglia da titolare anche nel debutto stagionale in Serie A contro il Torino.

L'ultima amichevole e la pagella rossonera

Nell'ultima amichevole contro il Manchester United , Loftus-Cheek è stato molto positivo. Ecco la nostra pagella:

"Buona prova dell'inglese che è volenteroso e si fa trovare dai compagni. Un paio di tiri da ottima posizione, ma non riesce a trovare il gol. Trova anche il gol sull'assist meraviglioso di Ramos", con il nostro voto che è 6,5.

Il numero 8 del Milan non ha mai avuto continuità in queste ultime stagioni, anche se è stato usato spesso come jolly tattico. Vedremo se il calcio offensivo e verticale di Amorim sarà in grado di revitalizzare un calciatore che sembrava totalmente fuori dal progetto rossonero e che invece potrebbe 'rinascere' in un nuovo ruolo.