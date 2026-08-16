Loftus-Cheek, nuova vita nel Milan di Amorim. Niente cessione, si lavora per il rinnovo di contratto

Le ultimissime sulle cessioni del Milan e la svolta tattica di Ruben Amorim: Loftus-Cheek convince l'allenatore, trattative per il rinnovo di contratto
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Tanti sono i calciatori che per Ruben Amorim non fanno più parte del progetto Milan: si tratta di Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku. Chi invece ha convinto l'allenatore portoghese è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, da molti dato per partente sicuro in questa sessione estiva, dovrebbe infatti restare in rosa con un ruolo tutto nuovo.
Il nuovo ruolo tattico di Loftus-Cheek nel 3-4-2-1L'ex Chelsea ha giocato tutto il pre-campionato come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, ruolo diverso da quello avuto sia con Pioli, sia nelle successive stagioni. Loftus-Cheek è stato spesso apprezzato proprio per la sua capacità di adattarsi in vari moduli tattici. Il trequartista inglese resta in scadenza di contratto a giugno 2027 ed è chiaro che, se dovesse restare al Milan come sembra, sia probabile che calciatore e club cerchino un rinnovo di contratto. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul social X, il Milan è in trattative per cercare di prolungare il contratto di Ruben Loftus-Cheek.
Vista la mancanza di alternative in questo momento (Pulisic e Leao infortunati, Rabiot che torna la prossima settimana a Milanello) è possibile che l'ex Chelsea si giochi la maglia da titolare anche nel debutto stagionale in Serie A contro il Torino.
L'ultima amichevole e la pagella rossoneraNell'ultima amichevole contro il Manchester United, Loftus-Cheek è stato molto positivo. Ecco la nostra pagella:
"Buona prova dell'inglese che è volenteroso e si fa trovare dai compagni. Un paio di tiri da ottima posizione, ma non riesce a trovare il gol. Trova anche il gol sull'assist meraviglioso di Ramos", con il nostro voto che è 6,5.
Il numero 8 del Milan non ha mai avuto continuità in queste ultime stagioni, anche se è stato usato spesso come jolly tattico. Vedremo se il calcio offensivo e verticale di Amorim sarà in grado di revitalizzare un calciatore che sembrava totalmente fuori dal progetto rossonero e che invece potrebbe 'rinascere' in un nuovo ruolo.
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