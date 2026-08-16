Il Milan si inserisce nella corsa di calciomercato per Belghali, esterno destro del Verona valutato 15 milioni. Dettagli, concorrenza e statistiche Sofascore
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Continua il mercato del Milan che è alla ricerca di pezzi importanti per rinforzare la rosa di Amorim: servirà almeno un esterno di centrocampo che possa fare la doppia fase nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Come riportato da Ekrem Konur sul social X, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Rafik Belghali, esterno del Verona. Oltre ai rossoneri occhio a Napoli, Inter, Juventus e Newcastle. Il costo del cartellino dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Richiesta ritenuta troppo alta ed è per questo che ad oggi non ci sono trattative concrete per il calciatore classe 2002.
Le statistiche di Belghali: i numeri tra Verona e MondialiBelghali ha giocato anche i Mondiali: 4 partite da titolare con 333 minuti in campo e giocando a tutta fascia a destra. Questi i dati salienti analizzati (numeri dal sito Sofascore):
- 4 partite da titolare con 333 minuti in campo ai Mondiali,
- 1 gol realizzato giocando a tutta fascia a destra,
- 2.3 palloni recuperati di media a partita,
- e ben 60.5 tocchi di media con la sua Nazionale.
Con il Verona, in Serie A, ha segnato due gol con molti meno tocchi di media, ovvero 37.3 (tutti i dati dal sito Sofascore).
Identikit tattico: l'esterno ideale per il 3-4-2-1 di AmorimA Ruben Amorim serve un esterno destro importante che sappia giocare a tutta fascia. Un ruolo considerato cruciale per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Belghali può essere un'opportunità di mercato e anche un colpo di prospettiva (è un classe 2002) a un prezzo molto accessibile rispetto ad altri possibili obiettivi molto più costosi.
Rafik Belghali è un esterno destro dotato di grandissima spinta in fase offensiva e che sa dare il meglio di sé proprio come esterno di centrocampo in un modulo con la difesa a tre. Grande resistenza e progressione palla al piede: può correre per tutta la partita andando in sovrapposizione sulla fascia e aiutando anche in difesa senza problemi. Buone abilità sui cross e sa trovare bene i compagni con i suoi passaggi. Non si limita alla linea laterale, ma può anche accentrarsi e inserirsi in area di rigore cercando anche i gol. Vedremo se il Milan penserà davvero a lui per rinforzare la fascia di Ruben Amorim.
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