Il recente vertice di mercato tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale ha finalmente fatto luce sulle strategie di mercato in uscita del Milan. Perché così tardi? Perché il tecnico portoghese voleva valutare l'intero organico nel corso della preparazione estiva prima di prendere delle decisioni definitive. Valutazioni che ogni allenatore fa con la propria squadra, ma forse arrivare al 14 agosto con otto giocatori da vendere e almeno cinque da acquistare era evitabile. Tra esattamente dieci giorni prenderà il via la stagione dei rossoneri, ma la rosa è ben lontana dalla sua forma finale.

Milan, la lista dei giocatori tagliati fuori da Amorim

Youssouf Fofana

Cristopher Nkunku

Fikayo Tomori

David Odogu

Pervis Estupinan

Santiago Gimenez

Filippo Terracciano

Secondo 'Sky Sport' sono questientro la fine del mercato, fissata per il prossimo 1° settembre:

Come raccontato da Peppe Di Stefano, il Milan ha intenzione di usare il pugno duro con i giocatori in partenza: chi è su questa lista si allenerà a parte e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Se qualcuno dovesse provare a bloccare la cessione resterà in panchina o in tribuna per tutta la stagione. Resta da risolvere anche la questione legata al futuro di Rafael Leao, che nel corso della prossima settimana avrà un colloquio diretto con Cardinale per capire quale strada prendere.

Il caso Estupinan

L'arte della programmazione

Un'operazione al giorni fino al 1° settembre

Uno dei casi più rappresentativi dei danni provocati dal periodo di prova diè quello diNelle scorse settimane, l'Aston Villa si era mosso per l'esterno ecuadoriano, ma la volontà del tecnico portoghese di valutare il giocatore da vicino ha fatto saltare la trattativa. I 'Villains', infatti, hanno virato sudell'Atletico Madrid. Nel corso del precampionato, l'ex allenatore del Manchester United si è reso conto che il laterale classe 1998 non è adatto al suo stile di gioco, ma cederlodiventa decisamente più complicato.si sono incontrati a Milanello per programmare il mercato", buona notizia che il proprietario si stia muovendo in prima persona per migliorare la squadra,. Mentre Inter, Juventus, Napoli e Roma devono solo puntellare i rispettivi organici, ildovrà stravolgere la propria rosa. Il problema? Tra dieci giorni inizia il campionato e tra diciotto chiude la sessione estiva di trasferimenti. Ecco perché i tifosi rossoneri si lamentavano quando a metà giugno la squadra si trovava ancora senza un allenatore né una dirigenza.Per vendere gli otto giocatori presenti nella lista stilata dae acquistare almeno cinque sostituti, ildovrebbe riuscire a chiudere circada qui alla fine del mercato. Uno scenario a cui faticano a credere anche i tifosi più ottimisti, soprattutto in virtù degli appena cinque affari conclusi nel primo mese e mezzo.