Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Tiago Gabriel per la difesa e i nomi per le fasce. Prima offerta per Nwaneri e occhio alla suggestione Bruno Fernandes. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Rispunta Tiago Gabriel

Secondo La Gazzetta dello Sport per la difesa è sfumata l'idea Gonçalo Inacio: ormai diventato capitano dello Sporting che ha già ceduto Diomande della sua difesa. Il nome per il reparto del Milan potrebbe essere quello di. Un difensore sul quale il Diavolo starebbe ragionando.

I giallorossi hanno declinato un’offerta di 20 milioni di euro del Benfica: probabile che la dirigenza rossonera debba alzare questa proposta per portare a Milanello il difensore. Il portoghese piaceva già a Igli Tare e ora è tornato prepotentemente in corsa per il Milan, ricordando poi che il suo procuratore è Jorge Mendes.

Tiago Gabriel è un difensore classe 2004 che può ancora crescere molto e che può essere prelevato per costi accessibili: sulla carta sarebbe un investimento molto interessante in pieno stile RedBird, con il difensore che potrebbe crescere molto sia come calciatore sia come asset futuro sul mercato.

Quanti nomi per la fasce

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan è alla ricerca di un rinforzo per le fasce: il primo nome porta a, che può giocare sia a destra sia a sinistra. Costa circa 15-20 milioni di euro. Non è però l'unico nome possibile: Nuno Tavares della Lazio è stato proposto nei giorni scorsi, ma c'è qualche dubbio sulla sua tenuta fisica.

Per la fascia destra occhio a Dodô della Fiorentina: visto il contratto in scadenza a giugno 2027 con la Viola, potrebbe essere un'occasione a cifre contenute per il Milan, anche se non c'è una trattativa in corso.

Al momento le fasce del Milan sono così composte:

Chukwueze e Saelemaekers a destra

a destra con Estupiñán e Bartesaghi a sinistra.

Servirà almeno un calciatore che possa fare la doppia fase costantemente per il calcio di Ruben Amorim.

Offerta per Nwaneri

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan ha già mosso i primi passi per il nuovo trequartista:. I rossoneri hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. I Gunners, però, non hanno preso al momento in considerazione la proposta del Milan. Resta come alternativa Osorio del Midtjylland, mentre sono in calo le quotazioni di Soulé della Roma.

Ethan Nwaneri è un talento classe 2007 che ha da sempre incantato con le sue qualità indiscusse. Ha tutte le caratteristiche ideali per diventare il trequartista titolare nel 3-4-2-1 del portoghese: un giocatore brevilineo, bravissimo tecnicamente e con un grande spunto nel breve, ottimo nel dribbling quando non c'è spazio. Tutte qualità molto interessanti per il calcio di Ruben Amorim. La dirigenza rossonera dovrà trovare la quadra, sia per quanto riguarda il costo, sia per la possibile formula dell'operazione.

Suggestione Bruno Fernandes

Mercato Milan,, nata in Inghilterra. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'ex giocatore di Udinese e Sampdoria ha un costo molto elevato, una clausola per i club stranieri da quasi 65 milioni di euro. Contratto in scadenza a giugno 2027 ed esiste un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione. In più c'è da considerare la cifra che il portoghese percepisce:

Bruno Fernandes ha già lavorato con Amorim proprio al Manchester United: resta un'idea, anche se molto complicata in questo momento. Bruno Fernandes è un centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse, specialmente in impostazione e in fase offensiva: potrebbe giocare proprio dietro la prima punta nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Sarebbe un colpo da novanta per il nuovo progetto del Milan, anche se ad oggi sembra molto complicato.