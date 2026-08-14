Ci aspettano giorni di fuoco per il calciomercato del Milan: ieri a Milanello è andato in scena il summit tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim dove si sono decisi i calciatori che non fanno parte del progetto rossonero.

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I quattro esclusi: il caso Nkunku

A fare il punto della situazione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport:erano nomi già noti, ma. Il francese sembrava perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim e invece non ha convinto ed è in uscita dal Milan.

Il club, per evitare una minusvalenza, deve incassare circa 28 milioni e dovrebbe partire in prestito. I motivi della bocciatura? Secondo la rosea non avrebbe convinto Amorim in allenamento e sui movimenti. Questi quattro giocatori, da ieri, si sono allenati a parte.

La scelta su Nkunku sorprende decisamente, visto anche che Amorim non ha sua disposizione molti calciatori con le caratteristiche ideali per giocare dietro la punta nel suo 3-4-2-1: sarà necessario almeno un nuovo innesto nel reparto.

La lista dei possibili cedibili

Estupiñán ,

, Santiago Giménez

e Filippo Terracciano,

Sulla lista delle possibili cessioni ci sono anche

anche se questi tre si sono allenati con il gruppo.

Il punto su Rafael Leão e i prossimi vertici

Altro giocatore che resta in bilico è Rafael Leão : lui gradirebbe restare, ma il club ha bisogno di capire se la sua permanenza si sposerebbe bene col progetto. L'uscita di Nkunku in attacco, quindi, non cambierebbe nulla per il portoghese e non è da escludere una possibile cessione.

La settimana prossima Cardinale è atteso nuovamente a Milanello quando andranno in scena dei colloqui con i big del Milan, tra cui Maignan, Rabiot e, appunto, Leão. Intanto il numero 10 rossonero deve recuperare da un risentimento muscolare con Torino-Milan a rischio.

Per il portoghese, comunque, il Milan aspetta ancora un'offerta importante: senza 50-60 milioni nelle casse del club, è improbabile che Leão lasci il Diavolo.

Ricordiamo che il calciomercato estivo chiude il prossimo primo settembre e il Milan viaggia verso un'altra rivoluzione da mettere in atto negli ultimi giorni della sessione: vedremo cosa riuscirà a fare la dirigenza rossonera.