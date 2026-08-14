Sorpresa nel mercato del Milan: Ruben Loftus-Cheek non è più sulla lista dei cedibili e rimarrà in rossonero nonostante il contratto in scadenza nel 2027
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Considerato a lungo tra i giocatori destinati alla cessione, Ruben Loftus-Cheek sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. Si tratta di una decisione presa da Ruben Amorim, che ha apprezzato le qualità e l’atteggiamento mostrato dal centrocampista inglese nel corso del precampionato. Ad alimentare i dubbi sulla permanenza a Milano del giocatore è il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027.
Milan, il rendimento di Loftus-Cheek nella stagione 2025/2026La stagione appena terminata ha visto Loftus-Cheek trovare poco spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Partito come titolare nelle prime tre uscite e andato a segno nella trasferta di Lecce, l'inglese ha poi perso posizioni nelle gerarchie del tecnico toscano. L’equilibrio garantito da Rabiot, Modric e Fofana ha ridotto l'utilizzo dell’ex Chelsea a metà campo, portandolo a giocare spesso come seconda punta.
A inizio campionato Allegri aveva fissato per il classe Loftus-Cheek e Fofana un obiettivo di 15 reti complessive, ma l’inglese si è fermato a quota 3 gol, realizzati contro Lecce, Bologna e Pisa. La stagione è stata ulteriormente condizionata dalla frattura della mascella rimediata nello scontro con Walter Corvi all’11’ minuto della gara contro il Parma: infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box per oltre un mese nel periodo in cui stava giocando con maggiore continuità.
I dettagli della situazione contrattualeArrivato dal Chelsea nell’estate del 2023 per 19 milioni di euro, Loftus-Cheek ha firmato un contratto quadriennale a 4 milioni di euro netti a stagione valido fino al 30 giugno 2027. Senza un rinnovo nei prossimi mesi, il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero a partire da gennaio. Per il Milan, gli scenari possibili sono due:
- Offrire un rinnovo di contratto a Loftus-Cheek
- Lasciarlo andare in scadenza e perderlo a parametro zero
I dialoghi per il rinnovoNelle ultime settimane non è mancato qualche sondaggio per Loftus-Cheek, tra cui quello dell'Aston Villa, ma il Milan ha optato per tenere in rosa il centrocampista inglese. Al momento, non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa tra le parti per il prolungamento di contratto: i dialoghi tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore non hanno portato a nulla di concreto. Nonostante questa situazione di stallo, Loftus-Cheek comincerà comunque la stagione a disposizione di Amorim.
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