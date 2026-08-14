Considerato a lungo tra i giocatori destinati alla cessione, Ruben Loftus-Cheek sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. Si tratta di una decisione presa da Ruben Amorim, che ha apprezzato le qualità e l’atteggiamento mostrato dal centrocampista inglese nel corso del precampionato. Ad alimentare i dubbi sulla permanenza a Milano del giocatore è il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027.

Milan, il rendimento di Loftus-Cheek nella stagione 2025/2026

La stagione appena terminata ha vistotrovare poco spazio nelle rotazioni diPartito come titolare nelle prime tre uscite e andato a segno nella trasferta di Lecce, l'inglese ha poi perso posizioni nelle gerarchie del tecnico toscano. L’equilibrio garantito da Rabiot, Modric e Fofana ha ridotto l'utilizzo dell’ex Chelsea a metà campo, portandolo a giocare spesso come

A inizio campionato Allegri aveva fissato per il classe Loftus-Cheek e Fofana un obiettivo di 15 reti complessive, ma l’inglese si è fermato a quota 3 gol, realizzati contro Lecce, Bologna e Pisa. La stagione è stata ulteriormente condizionata dalla frattura della mascella rimediata nello scontro con Walter Corvi all’11’ minuto della gara contro il Parma: infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box per oltre un mese nel periodo in cui stava giocando con maggiore continuità.

I dettagli della situazione contrattuale

Offrire un rinnovo di contratto a Loftus-Cheek

a Loftus-Cheek Lasciarlo andare in scadenza e perderlo a parametro zero

I dialoghi per il rinnovo

Arrivato dal Chelsea nell’estate del 2023 per 19 milioni di euro,ha firmato un contratto quadriennale avalido fino alSenza un rinnovo nei prossimi mesi, il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero a partire da gennaio. Per il, gli scenari possibili sono due:Nelle ultime settimane non è mancato qualche sondaggio pertra cui quello dell'Aston Villa, ma ilha optato per tenere in rosa il centrocampista inglese. Al momento, non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa tra le parti per il prolungamento di contratto: i dialoghi tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore non hanno portato a nulla di concreto. Nonostante questa situazione di stallo, Loftus-Cheek