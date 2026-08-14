Tra i giocatori che Ruben Amorim ha deciso di tagliare fuori dal Milan, la vera sorpresa è Christopher Nkunku. Nel corso dell'estate, la permanenza dell'attaccante francese è sempre sembrata l'ipotesi più probabile, ma ora le cose sono cambiate. Per trovare un nuovo club, o forse solo per schiarirsi le idee durante il weekend di ferragosto, il giocatore ha preso un volo dall'aeroporto di Milano Linate.

Nkunku tagliato fuori dal Milan

Il video di Nkunku a Linate

Avvistato a sorpresa a Linate Christopher #Nkunku fresco di non convocazione da parte dell’#ACMilan per l’amichevole contro il Manchester United. L’attaccante francese è ai margini della rosa e verrà ceduto altrove. Chissà che non possa approfittarne in questo weekend per trovare… pic.twitter.com/sD51Xnh5Tf — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2026

non farà parte del progetto tecnico delper la stagione 2025/2026.ha deciso di non puntare sulle qualità dell'attaccante francese, escludendolo dai convocati per il test amichevole contro il Manchester United. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'ex Chelsea si allenerà a parte insieme agli altri esuberi

Il giornalista Nicolò Schira ha riportato in esclusiva sul proprio account X un video di Nkunku in partenza dall'aeroporto di Linate. Secondo l'esperto di mercato, l'attaccante francese potrebbe sfruttare il weekend di ferragosto per trovare una nuova squadra. Non è chiaro dove atterrerà il volo preso dal classe 1997, ma gli estimatori non mancano, né in Italia e né in Europa.

I club interessati a Nkunku

Un estimatore di lunga data diche già lo scorso inverno aveva provato a portarlo aSecondo Fabrizio Romano, il club giallorosso potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni, mentre Schira parla di club interessati soprattutto in Premier League. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, ilstarebbe pensando all'attaccante francese per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'amichevole contro il, in programma sabato 15 agosto alle 16:45, potrebbe essere l'occasione per un dialogo tra le due società in modo tale da valutare i margini di fattibilità dell'operazione.