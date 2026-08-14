Christopher Nkunku filmato all'aeroporto di Milano Linate dal giornalista Nicolò Schira: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Milan
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Tra i giocatori che Ruben Amorim ha deciso di tagliare fuori dal Milan, la vera sorpresa è Christopher Nkunku. Nel corso dell'estate, la permanenza dell'attaccante francese è sempre sembrata l'ipotesi più probabile, ma ora le cose sono cambiate. Per trovare un nuovo club, o forse solo per schiarirsi le idee durante il weekend di ferragosto, il giocatore ha preso un volo dall'aeroporto di Milano Linate.
Nkunku tagliato fuori dal MilanNkunku non farà parte del progetto tecnico del Milan per la stagione 2025/2026. Amorim ha deciso di non puntare sulle qualità dell'attaccante francese, escludendolo dai convocati per il test amichevole contro il Manchester United. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'ex Chelsea si allenerà a parte insieme agli altri esuberi.
Il video di Nkunku a Linate
Avvistato a sorpresa a Linate Christopher #Nkunku fresco di non convocazione da parte dell’#ACMilan per l’amichevole contro il Manchester United. L’attaccante francese è ai margini della rosa e verrà ceduto altrove. Chissà che non possa approfittarne in questo weekend per trovare… pic.twitter.com/sD51Xnh5Tf— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2026
Il giornalista Nicolò Schira ha riportato in esclusiva sul proprio account X un video di Nkunku in partenza dall'aeroporto di Linate. Secondo l'esperto di mercato, l'attaccante francese potrebbe sfruttare il weekend di ferragosto per trovare una nuova squadra. Non è chiaro dove atterrerà il volo preso dal classe 1997, ma gli estimatori non mancano, né in Italia e né in Europa.
I club interessati a NkunkuUn estimatore di lunga data di Nkunku è Gian Piero Gasperini, che già lo scorso inverno aveva provato a portarlo a Roma. Secondo Fabrizio Romano, il club giallorosso potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni, mentre Schira parla di club interessati soprattutto in Premier League. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ben Jacobs, il Manchester United starebbe pensando all'attaccante francese per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'amichevole contro il Milan, in programma sabato 15 agosto alle 16:45, potrebbe essere l'occasione per un dialogo tra le due società in modo tale da valutare i margini di fattibilità dell'operazione.
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