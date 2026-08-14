Problema alla caviglia per Matteo Gabbia che salta l'amichevole contro il Manchester United: condizioni e tempi di recupero del difensore rossonero
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Si allunga la lista degli assenti del Milan in vista dell'amichevole contro il Manchester United, in programma il 15 agosto a Breslavia (Polonia). All'elenco dei giocatori indisponibili si aggiunge Matteo Gabbia, fermato da un problema alla caviglia rimediato nelle ultime ore.
Milan, le condizioni di GabbiaL'infortunio del difensore classe 1999 non dovrebbe comportare un lungo stop: per Gabbia si tratta infatti di un problema di lieve entità, causato da una botta alla caviglia ricevuta in allenamento. La sua assenza nell'ultimo test estivo è di natura precauzionale. Il centrale rossonero dovrebbe essere a piena disposizione di Ruben Amorim per la 1ª giornata di campionato contro il Torino, in programma domenica 23 agosto alle 20:45.
Gli altri infortunati e la lista degli esuberiGabbia si unisce agli altri infortunati Pulisic, Gimenez e Leao, anch’essi alle prese con dei piccoli problemi fisici. Contro il Manchester United, Amorim non potrà contare nemmeno su Nkunku, Fofana, Tomori e Odogu, tagliati fuori dal progetto tecnico e destinati a lasciare il Milan entro la fine del mercato.
Il recupero di GilaC’è anche una notizia positiva per Amorim: il rientro di Mario Gila, nuovamente a disposizione dopo aver superato il problema muscolare alla coscia accusato nella prima amichevole contro il Celtic. Il centrale spagnolo potrebbe partire dal 1’ minuto di Manchester United-Milan, al fianco di Koni De Winter e Strahinja Pavlovic.
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