Dopo il summit di mercato tra Cardinale e Amorim sono usciti fuori i calciatori che non faranno parte del nuovo progetto del Milan: Fofana, Odogu, Tomori e Nkunku sono stati messi di fatto fuori squadra, visto che non si sono allenati con il gruppo ieri e non faranno parte dell'amichevole di domani contro il Manchester United. C'è anche chi è destinato a restare nonostante le voci fatte in questa sessione di mercato: Loftus-Cheek, Ricci, Musah e Comotto resteranno in rosa a meno di colpi di scena, lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Le risposte sul campo: perché Loftus-Cheek ha convinto Amorim

La rosea spiega perché questi elementi hanno impressionato positivamente Amorim:, anche perché ha un solo anno di contratto rimasto con il Milan. All'allenatore portoghese è piaciuta l’applicazione negli allenamenti dell’inglese, che viene visto come un prezioso jolly.

Durante le amichevoli è stato provato come trequartista di destra dietro la prima punta: possibile che possa giocare da titolare in quel ruolo sia domani contro lo United sia durante il debutto ufficiale stagionale contro il Torino.

Con l’idea di avanzare Rabiot nei due dietro alla punta, Amorim ha deciso di trattenere sia Musah che Ricci. Lo statunitense può tornare utile per le sue qualità fisiche e con il pallone tra i piedi, mentre Ricci è ritenuto un mediano affidabile. Tra i confermati a centrocampo c’è anche il giovane Comotto: secondo la rosea sia Cardinale che Amorim stravedono per lui.

Le nuove gerarchie della mediana del Milan

Con tutti questi giocatori confermati sulla mediana, considerando anche Modric e Jashari, al momento sembra molto difficile che il Milan pensi a un altro colpo sul mercato per questo reparto.

Se Rabiot dovesse davvero essere 'dirottato' sulla linea dei trequartisti, i mediani per il 3-4-2-1 di Amorim sarebbero i seguenti: