Indicato fin dalle prime battute della sessione estiva come uno dei possibili candidati alla partenza Ruben Loftus-Cheek continua vestire la maglia del Milan. Nonostante le voci e i vari rumors di mercato, sulla scrivania della dirigenza rossonera non sono ancora arrivate delle offerte concrete. Il risultato? Il centrocampista inglese ha svolto l'intero per campionato seguendo gli ordini di Amorim, restando una risorsa a disposizione del tecnico portoghese, seppure al centro di avere diverse incognite.

Milan, che fare con Loftus-Cheek?

Come riferito da 'Tuttosport', attorno all'exci sono ancora tantissimi dubbi. Le perplessità principali riguardano due aspetti cruciali: la tenuta fisica e il rendimento, e poi la situazione contrattuale. Come sappiamo la continuità di prestazioni è sempre stata il punto debole del centrocampista inglese e la capacità di garantire un minutaggio elevato e costante durante tutto l'arco della stagione è ancora un'incognita.

I suoi numeri complessivi rossonero recitano 105 presenze, 13 gol e quattro assist, bottino che racconta di ottimi momenti ma anche di lunghe pause. La situazione contrattuale invece, è molto complessa: l'accordo è in scadenza a giugno 2027 e il giocatore si trova in una posizione di stallo, proprio come sta succedendo a Fikayo Tomori.

Nel corso delle amichevoli estive Loftus-Cheek è stato usato come trequartista di destra all'interno del 3-4-2-1, adattamento che finora ha regalato degli sprazzi di classe senza però dare le garanzie sperate per quel ruolo. L'allenatore portoghese chiede delle caratteristiche molto diverse da quelle fisiche dell'inglese: Amorim, infatti, desidera un giocatore tecnico, molto rapido nello stretto e molto abile nel muoversi tra le linee, possibilmente mancino, in modo per potersi accentrare e rientrare sul piede forte.