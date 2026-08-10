Si infiamma il mercato del Milan in questo lunedì di metà agosto, con due nuovi esterni finiti nel mirino del club di Via Aldo Rossi. Nel frattempo, il Galatasaray continua ad insistere per Rafael Leão: la società turca ha presentato una nuova proposta alla dirigenza rossonera. Si muove qualcosa anche per quanto riguarda l'uscita di Youssouf Fofana, con tre squadre europee che hanno formulato le prime offerte per il centrocampista francese.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, il Galatasaray rilancia per Leão

Stando a quanto riportato dal giornalistail Galatasaray avrebbe presentato una nuova offerta da 40 milioni di euro alper Rafael Leao. Proposta prontamente respinta al mittente dal club rossonero, che continua a valutare il portoghese tra i 50 e i 60 milioni.

Se il Galatasaray non dovesse alzare la posta in palio, Leao potrebbe davvero finire per restare al Milan. Non è un caso che Ruben Amorim lo abbia già testato come trequartista a sinistra nel suo 3-4-2-1 sia contro l'Inter sia contro il Chelsea. In caso di addio, invece, il Diavolo si fionderebbe sul mercato alla ricerca di un trequartista di piede mancino.

Spunta El Ouahdi

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan starebbe pensando alper ereditare la posizione di Zachary Athekame , a un passo dalla cessione in prestito all'Olympique Lione. Si tratta di un talentuoso esterno destro marocchino di proprietà delche su 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni di euro.

El Ouahdi rappresenta l'identikit ideale per le richieste del tecnico Rúben Amorim. Parliamo di un laterale di spinta, dotato di un'importante progressione atletica e di un'eccellente tecnica di base. Classe 2001, il piatto forte del marocchino è l'uno contro uno a campo aperto.

Milan, offerto Norton-Cuffy

Non solo El Ouahdi: secondo Nicolò Schira, ilstarebbe monitorando con attenzione la situazione legata aStando a quanto riportato dall'esperto di mercato, ilavrebbe offerto al club rossonero il laterale inglese e la dirigenza milanista ci starebbe pensando.

Norton-Cuffy andrebbe ad occupare la corsia di destra come esterno a tutta fascia. Le sue caratteristiche di corsa e inserimenti si sposano a meraviglia con le idee tattiche di Ruben Amorim. Dalla sua parte ha la conoscenza della Serie A, che gli eviterebbe qualsiasi problema di adattamento al nostro calcio. A questo unisce doti fisiche fuori dal comune, garantendo polmoni e sostanza sulla fascia per tutti i novanta minuti.

Tre offerte per Fofana

"Crystal Palace, Villarreal e Nottingham Forest hanno trasmesso un'offerta contrattuale a Youssouf Fofana".

diha aggiornato per quanto riguarda le squadre interessate al mediano rossonero. Ecco i dettagli dal suo post pubblicato su X:

Secondo il giornalista la richiesta del Milan si aggirerebbe tra 18 e 20 milioni di euro. Tanto interesse quindi per Fofana che potrebbe già partire durante questa settimana.