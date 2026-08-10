Cessioni Milan, per Fofana c'è la fila tra offerte e squadre interessate: la richiesta del Diavolo

Settimana decisiva per il calciomercato del Milan: saranno giornate cruciali per le cessioni in casa rossonera. Amorim ha deciso chi non farà parte del suo progetto e che quindi partirà durante questa sessione estiva. Fofana è pronto a partire: l'ex Monaco è in uscita a centrocampo (anche Ricci potrebbe dire addio al Diavolo) e i rossoneri attendono l'offerta giusta per finalizzare la cessione.

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"Crystal Palace, Villarreal e Nottingham Forest hanno trasmesso un'offerta contrattuale a Youssouf Fofana".

diha aggiornato per quanto riguarda le squadre interessate al mediano rossonero. Ecco i dettagli dal social X:

Secondo il giornalista ci sono anche altre squadre molto interessate al mediano francese. Richiesta chiara del Milan: "Chiede tra 18 e 20 milioni di euro per il suo trasferimento". Tanto interesse quindi per Fofana che potrebbe anche partire durante questa settimana viste le tante squadre in corsa per strapparlo al Milan.

Le gerarchie in mediana: il centrocampo per la stagione 2026-27

Modric e Rabiot titolari

Jashari e Comotto come primi cambi

Musah come jolly, in grado di portare fisicità e dinamismo dalla panchina

Visti i giocatori che potrebbero uscire in mediana, questo ad oggi sembra il reparto in vista della stagione 2026-27:

Da capire il futuro di Loftus-Cheek che Amorim ha utilizzato solo da trequartista durante le amichevoli estive.

Le strategie future: l'ipotesi di un nuovo innesto di esperienza

Se il Milan dovesse riuscire a finalizzare tutte le cessioni previste nel reparto non è da escludere un nuovo arrivo in mediana: vero che Amorim gioca con solo due elementi in quel ruolo, ma ricordiamo che il Milan giocherà anche in Europa e Modric non potrà giocarle tutte come fatto lo scorso anno.

Potrebbe arrivare un mediano esperto e già pronto, visto che con Jashari e Comotto ci sono già due talenti con voglia di giocare e con ampi margini di crescita e miglioramento in vista della prossima stagione. Vedremo quale sarà il destino di Fofana e in quale squadra giocherà.