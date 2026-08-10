La tournèe estiva del Milan ha fatto tappa anche a Giacarta, in Indonesia, per un test molto importante contro il Chelsea. Una gara che, al di là del risultato finale, ha fornito delle risposte molto importanti sulla gestione ella rosa da parte di Amorim: il tecnico portoghese ha infatti fatto giocare quasi tutto il gruppo a disposizione, mandando sul campo ben 21 calciatori rossoneri.

La gestone dei cambi e il messaggio di Amorim

Fofana Tomori Cissè Athekame Odogu

Indizi di mercato?

L'amichevole è servita all'allenatore per testare i ritmi, le intese tattiche e la condizione fisica dei suoi uomini. Tuttavia, l'aspetto più importante della serata riguarda chi la partita l'ha vista dalla panchina. Amorim ha convocato ma lasciato a riposo per tutti i minuti soltanto 5 giocatori:La scelta di non impiegare neanche per 5 minuti questi elementi non appare del tutto casuale. Si trattano di nomi finti al centro delle voci di mercato, tra possibili uscite per far cassa e trattavi per la definizione della rosa finale.

Per quanto riguarda il reparto arretrato tra i pali, i portieri Bouyer e Pittarella non vengono considerati, al momento, come elementi da tenere in pianta stabile in prima squadra. Il segnale lanciato da Amorim è chiaro: la griglia delle gerarchie dei partenti sta prendendo forma.