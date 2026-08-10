Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e strategica proprio all'indomani del rientro della squadra dalla tournée estiva. La dirigenza di Via Aldo Rossi è impegnata in un profondo lavoro di restyling per consegnare al nuovo tecnico Rúben Amorim un organico perfettamente modellato sulle esigenze del suo 3-4-2-1. La mattinata odierna ha delineato con chiarezza la doppia velocità operativa del club: piazzare con precisione gli elementi ritenuti non funzionali al progetto per poi sferrare l'assalto decisivo ai quattro tasselli mancanti tra difesa, centrocampo e trequarti. Ecco dunque le 'Top News' della mattina di oggi, lunedì 10 agosto 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

La linea verde in uscita: Athekame al Lione e Cissè verso Torino

Le prime operazioni riguardano la valorizzazione dei giovani talenti in contesti di massima serie. È in via di totale definizione il trasferimento del laterale svizzeroall'sulla base di, una soluzione che permetterà al classe 2004 di maturare sotto la guida di Paulo Fonseca senza che il Milan perda il controllo del cartellino. Per ereditare la sua casella,: si tratta di, laterale del KRC Genk - molto offensivo - valutato tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Destinazione italiana, invece, per il fantasista classe 2006 Alphadjo Cissè. Reduce da una stagione sfortunata al Catanzaro a causa di un grave infortunio, il trequartista è vicinissimo al passaggio in prestito secco al Torino guidato dall'ex tecnico della Primavera rossonera Ignazio Abate. Un'opportunità ideale per testare i ritmi della Serie A in un ambiente che sa valorizzare i giovani, prima del programmato rientro alla base milanista.

Il mercato dei big: asse col Porto per Giménez, muro col Galatasaray per Leão

Sul fronte dei calciatori più formati, le attenzioni internazionali si concentrano sul reparto offensivo., attualmente in fase di recupero dall'infortunio patito ai Mondiali, è finito prepotentemente nel mirino del. Il tecnico dei lusitani Francesco Farioli stravede per il 'Bebote' e. Il Milan valuta il centravanti messicano 25 milioni di euro e accetterà solo formule a titolo definitivo o prestiti con obbligo di riscatto.

Ben più complessa la situazione legata a Rafael Leão. Il Galatasaray ha messo il numero 10 rossonero in cima alla lista dei desideri, ma la posizione del Milan è di totale inflessibilità: Via Aldo Rossi non apre a prestiti con obbligo e richiede una cifra cash compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ad irrigidire la trattativa interviene anche la ferma volontà del calciatore nativo di Almada, tutt'altro che affascinato dalle lusinghe turche o arabe e intenzionato a salutare Milano solo per un top club della Premier League inglese.

La lista degli epurati e i tre intoccabili di Rúben Amorim

Le amichevoli estive hanno permesso ad Amorim di completare le valutazioni sull'ampio spogliatoio. Il tecnico ha tracciato una linea netta escludendo dai piani tattici. Tra questi spiccano i nomi del difensore centrale Fikayo Tomori (valutato 15-20 milioni ed esaminato da Coventry, Liverpool e Newcastle) e del mediano Youssouf Fofana, che vanta estimatori tra Crystal Palace, Marsiglia e Beşiktaş per una cifra vicina ai 20-25 milioni. In lista di sbarco figurano anche Warren Bondo, Samuele Ricci (seguito da vicino da Atalanta e Bologna) e l'esterno Pervis Estupiñán.

Di contro, l'allenatore portoghese ha blindato tre elementi ritenuti imprescindibili per la solidità e l'imprevedibilità del Milan che verrà. Gli allenamenti a Milanello e le risposte sul campo hanno tolto ufficialmente dal mercato Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, considerati pilastri intoccabili sia dal punto di vista tecnico che motivazionale.

Gli obiettivi in entrata: Inácio per la difesa e l'ostacolo Newcastle per Højbjerg

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Una volta alleggerito il monte ingaggi e sfoltito il gruppo, il Milan si tufferà sugli obiettivi programmati per completare lo scacchiere. Oltre al già citato El Ouahdi per la corsia destra, il grande sogno per la difesa risponde al nome di, pupillo di Amorim allo Sporting Lisbona e valutato circa 40 milioni di euro.A centrocampo resta monitorata con attenzione la situazione didell'Olympique Marsiglia,; tuttavia, sul mediano danese si registra il forte e pericoloso inserimento del, pronto a fare follie pur di riportarlo in Inghilterra. Infine, per la trequarti, non si perde di vista il profilo del cilenodel Midtjylland, operazione da circa 15-20 milioni di euro complessivi destinata ad accendersi negli ultimi giorni di questa caldissima sessione estiva.