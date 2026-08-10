Movimenti intensi sulla fascia destra rossonera: Zachary Athekame vola verso il Lione, fari puntati sul talento marocchino Zakaria El Ouahdi
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Il calciomercato del Milan entra nel vivo subito dopo la chiusura della tournée estiva tra Australia e Indonesia, delineando una vera e propria rivoluzione sulla corsia laterale destra. La dirigenza di Via Aldo Rossi è ad un passo dalla definizione della cessione di Zachary Athekame all'Olympique Lione, un'operazione impostata sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2027. Per ereditare la sua posizione nello scacchiere rossonero, il club secondo 'Sky Sport' sta considerando Zakaria El Ouahdi, talentuoso esterno di proprietà del KRC Genk e perno della Nazionale marocchina.
Calciomercato Milan: i dettagli economici per El OuahdiIl profilo di Zakaria El Ouahdi, classe 2001 in possesso di passaporto belga, non è affatto nuovo sui taccuini degli scout milanisti. Il calciatore è legato al KRC Genk da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la valutazione complessiva dell'operazione si attesta tra i 13 e i 15 milioni di euro. Una cifra che il Milan reputa in linea con i parametri societari per un profilo futuribile ma già pronto per i palcoscenici europei.
Dribbling e spinta: l'innesto perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben AmorimDa un punto di vista prettamente tattico, El Ouahdi rappresenta l'identikit ideale per le richieste del tecnico Rúben Amorim. Parliamo di un laterale destro di spinta, dotato di una progressione atletica importante e di un'eccellente tecnica di base. La sua dote principale risiede nella facilità di salto dell'uomo in isolamento, tanto da essere spesso descritto dagli addetti ai lavori come "un terzino capace di attaccare e segnare come un'ala vera".
Questo non deve però trarre in inganno sulla sua efficacia difensiva: El Ouahdi abbina alla qualità offensiva una notevole reattività nei recuperi bassi e un'ottima pulizia nei contrasti. Nel modulo 3-4-2-1 di Amorim, il marocchino andrebbe a occupare la casella di esterno a tutta fascia, integrandosi perfettamente nelle rotazioni con Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers, quest'ultimo prezioso jolly capace di traslocare anche sulla corsia mancina in caso di necessità.
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