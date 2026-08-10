Il calciomercato del Milan si accende con un nuovo nome di prospettiva internazionale per la corsia mancina: si tratta di Dayann Methalie, promettente terzino sinistro di proprietà del Tolosa e pilastro della Nazionale Under 21 francese. Il club rossonero, sempre molto attento ai migliori profili della Ligue 1, ha effettuato un tentativo concreto per il gioiello classe 2006, muovendosi tramite un intermediario per anticipare la folta concorrenza europea. L'affondo del Diavolo, tuttavia, si scontra con le altissime richieste economiche della dirigenza francese e con il forte inserimento del Sunderland, attualmente in pole position per assicurarsi il calciatore.

Chi è Dayann Methalie: i numeri del gioiello del Tolosa

Il retroscena sull'offerta del Milan e la concorrenza

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Methalie si è imposto come una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione in Francia, collezionando ben 27 presenze condite da 2 gol e 2 assist con la maglia del Tolosa, club con cui è blindato da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030. Le sue prestazioni hanno fatto schizzare il suo valore di mercato ad almeno 18 milioni di euro secondo le stime correnti, spingendo la società transalpina ad alzare sensibilmente il tiro. Se nel gennaio scorso la richiesta base era di 25 milioni, le pretese della dirigenza francese hanno ora toccato la soglia deidi euro fissi, una cifra ritenuta indispensabile per privarsi del proprio talento.Nelle ultime ore sono emersi i dettagli del retroscena che riguarda proprio via Aldo Rossi. Un agente espressamente mandato dal Tolosa per sondare il mercato e massimizzare i profitti ha recapitato ai francesi. Un'offerta importanteper far vacillare il club di Ligue 1. Sullo sfondo, infatti, resta vigile la minaccia della Premier League: il Sunderland ha già da tempo l'accordo di massima con l'entourage del ragazzo e, dopo un primo rilancio estivo superiore ai 25 milioni di euro, sembra intenzionato a pareggiare le esigenti richieste del Tolosa per chiudere definitivamente l'operazione.Alto quasi un metro e novanta, dotato di un'esplosività atletica fuori dal comune e di una grandissima progressione palla al piede, il ventenne francese rappresenta una tentazione di mercato che sposa perfettamente la filosofia della dirigenza milanista, orientata su profili giovani dall'alto potenziale di crescita. La trattativa resta complessa a causa della bottega carissima del Tolosa, ma il nome di Methalie - che da più parti viene additato come un possibile erede dell'ex rossonero- è ufficialmente entrato nei radar degli uomini di mercato del Diavolo.