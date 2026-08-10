Retroscena di calciomercato rossonero: presentata una ricca offerta per il terzino sinistro Dayann Methalie, ma il Tolosa fa muro e chiede 30 milioni di euro
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Il calciomercato del Milan si accende con un nuovo nome di prospettiva internazionale per la corsia mancina: si tratta di Dayann Methalie, promettente terzino sinistro di proprietà del Tolosa e pilastro della Nazionale Under 21 francese. Il club rossonero, sempre molto attento ai migliori profili della Ligue 1, ha effettuato un tentativo concreto per il gioiello classe 2006, muovendosi tramite un intermediario per anticipare la folta concorrenza europea. L'affondo del Diavolo, tuttavia, si scontra con le altissime richieste economiche della dirigenza francese e con il forte inserimento del Sunderland, attualmente in pole position per assicurarsi il calciatore.
Chi è Dayann Methalie: i numeri del gioiello del TolosaMethalie si è imposto come una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione in Francia, collezionando ben 27 presenze condite da 2 gol e 2 assist con la maglia del Tolosa, club con cui è blindato da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030. Le sue prestazioni hanno fatto schizzare il suo valore di mercato ad almeno 18 milioni di euro secondo le stime correnti, spingendo la società transalpina ad alzare sensibilmente il tiro. Se nel gennaio scorso la richiesta base era di 25 milioni, le pretese della dirigenza francese hanno ora toccato la soglia dei 30 milioni di euro fissi, una cifra ritenuta indispensabile per privarsi del proprio talento.
Il retroscena sull'offerta del Milan e la concorrenzaNelle ultime ore sono emersi i dettagli del retroscena che riguarda proprio via Aldo Rossi. Un agente espressamente mandato dal Tolosa per sondare il mercato e massimizzare i profitti ha recapitato ai francesi una proposta sostanziosa firmata dal Milan. Un'offerta importante che però non è stata considerata sufficiente per far vacillare il club di Ligue 1. Sullo sfondo, infatti, resta vigile la minaccia della Premier League: il Sunderland ha già da tempo l'accordo di massima con l'entourage del ragazzo e, dopo un primo rilancio estivo superiore ai 25 milioni di euro, sembra intenzionato a pareggiare le esigenti richieste del Tolosa per chiudere definitivamente l'operazione.
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