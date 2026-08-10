Il calciomercato del Milan si concentra con decisione sulle operazioni in uscita, un passaggio fondamentale per sfoltire la rosa e finanziare gli ultimi colpi in entrata richiesti dal tecnico Rúben Amorim. Tra i nomi caldi nella lista dei partenti figura quello di Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 attualmente impegnato nel percorso di recupero dall'infortunio rimediato durante l'ultimo impegno ai Mondiali. Sulle tracce del centravanti, reduce da una stagione complicata all'ombra di San Siro, si sono riaccesi con forza i riflettori del Porto.

Il Porto su Santiago Giménez: l'incastro con Rodrigo Mora

Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo portale ufficiale, i Dragões sono tornati a pensare al 'Bebote' per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club portoghese aveva già manifestato un forte interesse per Giménez prima dell'inizio della kermesse iridata e ora, complici le nuove dinamiche di mercato, è tornato a bussare alla porta della dirigenza di Via Aldo Rossi.

L'accelerazione definitiva della trattativa è legata a un preciso incastro internazionale. Il Porto, infatti, potrebbe formalizzare l'assalto a Giménez non appena si concretizzerà la cessione del giovane talento Rodrigo Mora, fortemente corteggiato sia dalla Roma sia dal Galatasaray. La partenza del gioiello lusitano garantirebbe alla società presieduta da André Villas-Boas la liquidità necessaria per avviare i dialoghi ufficiali con il Milan e con l'entourage del calciatore messicano.

Le condizioni del Milan e la chiamata di Francesco Farioli

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La posizione del Milan riguardo al futuro del proprio numero 9 è rigida. La dirigenza valuta il cartellino di Giménezdi euro e non intende concedere sconti o formule penalizzanti: l'operazione andrà in porto soltanto a fronte di. Un modo per monetizzare e tagliare un profilo che nella passata stagione ha faticato a inserirsi, siglando un solo gol in Coppa Italia.A spingere per la buona riuscita dell'affare c'è anche, tecnico italiano alla guida del Porto. Alcune ulteriori indiscrezioni di mercato riferiscono di contatti diretti già avvenuti tra l'allenatore e lo stesso Giménez. Farioli vede nel messicano il prototipo del centravanti ideale per il suo gioco speculare e d'attacco, offrendo al ragazzo una sponda tecnica perfetta e una vetrina ideale per il definitivo rilancio europeo dopo i mesi grigi in maglia rossonera.