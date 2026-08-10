Il calciomercato del Milan si prepara a vivere i suoi giorni più caldi e strategici, accelerati dai verdetti emersi sul campo durante le prime amichevoli internazionali. Il bilancio della tournée estiva ha evidenziato diverse criticità strutturali, spingendo il nuovo allenatore Rúben Amorim a richiedere un faccia a faccia immediato con il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale. Il focus del vertice sarà un'analisi spietata dell'organico rossonero, mirata a sfoltire gli esuberi e a pianificare gli ultimi innesti funzionali al rigido sistema tattico 3-4-2-1 del tecnico portoghese.

I nodi della tournée: Amorim detta la linea sulle cessioni

I test contro Celtic, Inter e Chelsea hanno offerto ad Amorim indicazioni precise sul materiale umano a disposizione. I sei gol incassati a fronte di appena tre messi a segno certificano la necessità di intervenire sul mercato con decisioni drastiche. Una prima scrematura ha già riguardato la linea verde: i giovani Emanuele Borsani, Aurelien Guernier, Lorenzo Ossola e Andrej Kostić sono stati rimandati in Italia prima del match contro i Blues per aggregarsi al Milan Futuro. Parallelamente, si stanno definendo i prestiti secchi di

La vera rivoluzione, tuttavia, si consumerà da qui al prossimo 1° settembre, termine ultimo della sessione estiva. Sulla lista dei partenti figurano nomi pesanti ed esuberi conclamati. Se per David Odogu si cerca una soluzione in prestito e per Warren Bondo una cessione definitiva, la vera sorpresa riguarda la posizione di bilico in cui si trovano big assoluti. Fikayo Tomori e Youssouf Fofana non sono più intoccabili, mentre restano monitorate le situazioni attorno a Pervis Estupiñán, Santiago Giménez e alla stella Rafael Leão, le cui partenze potrebbero finanziare il gran finale in entrata.

Il piano acquisti: tre rinforzi per convincere la piazza

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Amorim ha esposto chiaramente a Cardinale le tre pedine mancanti per completare il mosaico: un difensore centrale di piede mancino, un esterno a tutta fascia e un trequartista di inventiva. Per la retroguardia il nome caldo resta quello del pupillo del tecnico,dello Sporting Lisbona, mentre per la trequarti piacciono i fari accesi su, talento cileno in forza al Midtjylland.Il summit tra l'allenatore e la proprietà servirà anche a rasserenare una piazza rossonera attualmente scettica e preoccupata per la solidità del progetto. Toccherà a Gerry Cardinale rompere gli indugi, avallare gli sforzi economici richiesti dalla guida tecnica e dimostrare con i fatti la competitività delle ambizioni targate RedBird.