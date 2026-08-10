La strategia di sfoltimento della rosa del Milan prosegue a ritmi serrati in questa sessione estiva di calciomercato. Subito dopo aver impostato il trasferimento di Zachary Athekame verso l'Olympique Lione, la dirigenza di Via Aldo Rossi si è messa al lavoro per definire il futuro di un altro giovane talento. I riflettori sono tutti puntati su Alphadjo Cissè, promettente trequartista classe 2006 acquistato a gennaio dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro complessivi e considerato uno dei profili futuribili più interessanti del panorama nazionale.

Calciomercato Milan: la sfortuna e il recupero di Cissè

La prima parte dell'anno non è stata fortunata per il fantasista italiano. Lasciato in prestito al Catanzaro in Serie B subito dopo l'acquisto da parte del Diavolo, Cissè aveva incantato la piazza calabrese mettendo a referto ben 6 gol e un assist nelle prime 22 apparizioni. Un grave infortunio ha però interrotto bruscamente la sua ascesa, costringendolo a chiudere la stagione con sei mesi di anticipo.

Dopo un lungo percorso riabilitativo, il ragazzo si è riaggregato al gruppo guidato da Rúben Amorim, accumulando minuti preziosi nelle amichevoli internazionali disputate contro il Celtic a Glasgow e nel derby contro l'Inter a Perth. Nonostante le ottime risposte fisiche, gli spazi per lui nel 3-4-2-1 del tecnico lusitano sono ridotti al minimo, data la foltissima concorrenza nel ruolo rappresentata al momento da Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku, Christian Pulisic e Rafael Leão.

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Per non frenare il percorso di crescita del classe 2006, la dirigenza rossonera ha aperto alla sua cessione temporanea. Come evidenziato dall'edizione odierna di Tuttosport, la destinazione più probabile è ilguidato dal grande ex rossonero. Un incrocio del destino suggestivo, considerando che i granata saranno proprio i primi avversari del Milan al debutto in campionato, in programma domenica 23 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino.Il club del Presidente Urbano Cairo ha chiesto ufficialmente il giocatore, trovando terreno fertile a Milano ma a condizioni ben precise. Il Milan è disposto a dare il via libera all'operazione esclusivamente sulla base dia favore del Torino. La dirigenza di Via Aldo Rossi vuole mantenere l'assoluto controllo del cartellino, permettendo al ragazzo di testare i ritmi della Serie A sotto la guida di un tecnico che sa valorizzare i giovani, per poi riportarlo alla base maturo e pronto per San Siro. I contatti tra le parti sono continui e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.