Chi è El Ouahdi, il nuovo obiettivo di mercato del Milan: costo, numeri e perché è perfetto per Amorim

Continuano i movimenti del mercato del Milan: i rossoneri sono pronti a cedere in prestito secco Athekame al Lione. Con Estupiñán che potrebbe partire è chiaro che i rossoneri hanno bisogno di un rinforzo per le fasce del centrocampo. Il nuovo nome per il Diavolo lo fa Sky Sport che parla di un interesse per Zakaria El Ouahdi esterno classe 2001 del Genk. La valutazione complessiva del calciatore marocchino è tra i 13 e i 15 milioni di euro: cifra assolutamente fattibile per le tasche rossonere.

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I dati statistici: i numeri di El Ouahdi

Le caratteristiche tecniche: come gioca l'obiettivo del Milan

È dotato di un'eccellente accelerazione, per questo non ha problemi a coprire tutta la fascia e svolgere al meglio i compiti in entrambe le fasi. Bravo anche in fase difensiva, dove sa ripiegare ed essere aggressivo quando serve contro gli attaccanti esterni. Inoltre ha un grande senso del gol ed è dotato di un ottimo tiro.

El Ouahdi ha dominato in Belgio la scorsa stagione segnando 8 gol e servendo 4 assist, ma andiamo a vedere i numeri che ha avuto in Europa League (tutti i dati dal sito Sofascore): 9 partite giocate sempre da titolare con 4 gol e un assist. El Ouahdi ha giocato a tutta fascia sul lato destro del campo.Andiamo a vedere i dati più significativi: 2 tiri tentati di media con 5.4 palloni recuperati e 67.4 tocchi di media. 32.6 (88%) di passaggi accurati con 1.8 (64%) di dribbling riusciti e 5.9 (55%) di duelli vinti.Zakaria El Ouahdi gioca principalmente come terzino destro e ha una spiccata propensione alla fase offensiva, il che lo rende adatto a un ruolo da esterno di centrocampo. In fase offensiva, il marocchino diventa una vera e propria ala della squadra, offrendo ampiezza e altre opzioni per l'attacco. Sa tagliare e inserirsi negli spazi, per poi cercare cross o tiri in porta. Sa saltare l'uomo sia nello stretto che in velocità sfruttando un grande primo passo con il pallone tra i piedi.

Sono tutte caratteristiche perfette per il 3-4-2-1 di Amorim. Vedremo se il Milan chiuderà davvero questo colpo di mercato.