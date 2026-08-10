Il calciomercato del Milan si appresta a vivere giorni di fuoco, con la dirigenza rossonera fortemente concentrata sull'incastro perfetto tra le operazioni in uscita e i botti finali in entrata. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiaro: liberare spazio salariale e numerico piazzando gli esuberi per poi affondare il colpo su profili di caratura internazionale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri per la mediana è quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia.

Il piano a centrocampo: Højbjerg arriva con l'addio di un big

L'assalto concreto al mediano danese, valutato circa 15 milioni di euro, è strettamente subordinato alla partenza dei profili non ritenuti centrali nel progetto tecnico di. Sulla lista dei partenti nel reparto nevralgico del campo figurano Warren Bondo, Youssouf Fofana e Samuele Ricci. La cessione di uno di questi ultimi due profili, valutati individualmente tra i 20 e i 25 milioni di euro, garantirebbe al Milan non solo la liquidità per l'acquisto di Højbjerg, ma anche un prezioso avanzo di gestione da reinvestire immediatamente.

L'innesto dell'ex Tottenham garantirebbe ad Amorim quella dose di personalità, fisicità e intelligenza tattica fondamentale per guidare la diga mediana nel suo 3-4-2-1. Un profilo d'esperienza che andrebbe a completare un reparto che ha mostrato qualche lacuna di troppo nelle prime uscite amichevoli della stagione. Occhio, però, alla concorrenza del Newcastle: secondo Fabrizio Romano, le 'Magpies' hanno come priorità il ritorno in Premier League dell'esperto centrocampista danese e stanno spingendo per averlo.

Dalla difesa alla trequarti: gli altri tre obiettivi di Amorim

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I movimenti a centrocampo non esauriscono però i piani del Diavolo. La rosa necessita di altri tre innesti specifici per considerarsi completa e competitiva su tutti i fronti. In cima alla lista dei desideri per la retroguardia c'è sempredello Sporting Lisbona: il centrale mancino è un vero e proprio pupillo del tecnico portoghese, ma l'operazione richiede un investimento pesante da circa 40 milioni di euro.Per quanto riguarda le corsie esterne, il nome caldissimo delle ultime ore è quello didel KRC Genk, valutato tra i 13 e i 15 milioni di euro e individuato come perfetto jolly a tutta fascia. Infine, per dare imprevedibilità e qualità sulla trequarti, il Milan continua a monitorare con attenzione il talento cilenodel Midtjylland, il cui cartellino oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. La dirigenza lavora senza sosta per incastrare tutti i tasselli prima del gong finale.