Il Milan fa muro col Galatasaray e rifiuta 40 milioni per Rafael Leão. I turchi trattano con l'avvocato, ma Amorim ha già pronto un piano tattico
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il mercato del Milan ruota ancora attorno al futuro di Rafael Leão: dopo le sue uscite in cui aveva dichiarato di voler cambiare campionato, l'uscita del portoghese sembra tutt'altro che scontata visto che mancano offerte importanti sia per quanto riguarda il calciatore, sia per quanto riguarda il club.
Le indiscrezioni sul Galatasaray: le cifre del no rossoneroIl giornalista Yağız Sabuncuoğlu ha postato sul suo profilo X un aggiornamento molto importante:
"Il Milan ha respinto anche l'offerta da 40 milioni di euro presentata dal Galatasaray. Il club italiano ha ribadito che non accetterà offerte al di sotto dei 50 milioni di euro. Il Galatasaray ha contemporaneamente incontrato anche l'avvocato di Rafael Leão".
Ci sono, come detto voci contrastanti, visto che il giornalista Gianluigi Longari parla di un rilancio del club turco che ancora deve arrivare. Per Longari il portoghese è il primo obiettivo del Galatasaray, con il Milan che però dovrà abbassare la richiesta iniziale da 60 milioni di euro. Secondo il giornalista, Leão potrebbe anche restare, ma senza il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2028.
Il fattore campo: il ruolo nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimIl numero 10 rossonero potrebbe quindi restare al Milan: non è un caso che Amorim lo abbia già testato come trequartista a sinistra nel suo 3-4-2-1 sia contro l'Inter sia contro il Chelsea.
Quella sarà la sua posizione se non dovesse arrivare l'offerta giusta al Milan per cederlo: in caso di addio, invece, il Diavolo si tufferebbe sul mercato alla ricerca di un trequartista di piede mancino.
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