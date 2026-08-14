Dall'addio di Athekame fino alle novità sull'infortunio di Gabbia: tutte le migliori notizie della giornata di oggi
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Giornata piena di notizie Milan di Amorim. La squadra rossonera, sempre più vicina all'esordio in Serie A, si sta concentrando sul mercato, con diversi colpi in uscita. A salutare per primo i rossoneri, a titolo temporaneo, è Zachary Athekame. Arrivano delle novità anche sul fronte El Mala: il Borussia Dortmund si è ufficialmente defilato dalla corsa!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, Nkunku verso la Spagna?Arrivano aggiornamenti sul fronte uscite. Secondo l'Equipe il futuro del francese Christopher Nkunku potrebbe essere al Barcellona. Il club spagnolo avrebbe individuato in lui l'erede perfetto di Ferran Torres, vicino al PSG. Ma il Barcelona non è l'unica squadra interessata al francese: sul giocatore risulta esserci il Lipsia, club che lo ha lanciato nel mondo del calcio professionistico, e il Borussia Dortmund. L'ostacolo? L'alto stipendio del calciatore.
Gabbia, quando rientrerà?Si allunga la lista degli assenti del Milan in vista dell'ultima amichevole contro il Manchester United, in programma il 15 agosto in Polonia. Il difensore italiano Matteo Gabbia ha rimediato nelle ultime ore unproblema alla caviglia.
L'infortunio del classe '99 però, non dovrebbe essere molto grave: si parla di un problema lieve, causato da una botta presa in allenamento.
El Mala, niente Borussia!Ottime notizie per il Milan: il Borussia Dortmund si defila ufficialmente dalla corsa per Said El Mala, giovane gioiello classe 2006 del Colonia, seguito anche dai rossoneri. A confermare l'esito negativo della trattativa è stato direttamente il responsabile dell'area sportiva del Borussia Dortmund, Lars Ricken:
"Said El Mala non è un giocatore del Borussia Dortmund e non si unirà al club quest'estate..."
Athekame-Lione, c'è il comunicatoArrivano ulteriori novità sul mercato in uscita. Il giovane Zachary Athekame lascia ufficialmente i colori per approdare alla corte del Lione: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais. Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva"
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