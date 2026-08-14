Giornata piena di notizie Milan di Amorim. La squadra rossonera, sempre più vicina all'esordio in Serie A, si sta concentrando sul mercato, con diversi colpi in uscita. A salutare per primo i rossoneri, a titolo temporaneo, è Zachary Athekame. Arrivano delle novità anche sul fronte El Mala: il Borussia Dortmund si è ufficialmente defilato dalla corsa!

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Nkunku verso la Spagna?

Gabbia, quando rientrerà?

Arrivano aggiornamenti sul fronte uscite. Secondo l'Equipe il futuro del francesepotrebbe essere al. Il club spagnolo avrebbe individuato in lui l'erede perfetto di Ferran Torres, vicino al PSG. Ma il Barcelona non è l'unica squadra interessata al francese: sul giocatore risulta esserci il, club che lo ha lanciato nel mondo del calcio professionistico, e il. L'ostacolo? L'alto stipendio del calciatore.Si allunga la lista degli assenti delin vista dell'ultima amichevole contro il, in programma il 15 agosto in Polonia. Il difensore italiano

L'infortunio del classe '99 però, non dovrebbe essere molto grave: si parla di un problema lieve, causato da una botta presa in allenamento.

El Mala, niente Borussia!

"Said El Mala non è un giocatore del Borussia Dortmund e non si unirà al club quest'estate..."

Athekame-Lione, c'è il comunicato

comunica di aver ceduto a

le prestazioni sportive del calciatore

. Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva"

Ottime notizie per il Milan: il Borussia Dortmund si defila ufficialmente dalla corsa per, giovane gioiello classe 2006 delseguito anche dai rossoneri. A confermare l'esito negativo della trattativa è stato direttamente il responsabile dell'area sportiva del Borussia Dortmund,Arrivano ulteriori novità sul mercato in uscita. Il giovanelascia ufficialmente i colori per approdare alla corte del Lione: