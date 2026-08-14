Dopo giorni di voci, è ormai ufficiale: athekame saluta il Milan e approda al Lione, il comunicato del club
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Movimento in uscita per il Milan, che continua a lavorare per sfoltire la rosa e garantire maggior spazio ai giovani. Attraverso una nota ufficiale, il club rossonero ha formalizzato la cessione di Zachary Athekame. il terzino svizzero classe 2004 si trasferisce in Francia, dove vestirà la maglia del Lione.
Ufficiale, Athekame lascia il Milan
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais. Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva"
L'operazione, chiusa con la formula del prestito a titolo temporaneo, permetterà al giovane esterno di trovare maggiore continuità in un campionato competitivo e di primissimo livello.
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