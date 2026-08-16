Alphadjo Cissè e un ottimo feeling con Amorim: può restare al Milan. Le ultime da Moretto

Manchester United-Milan 2-4, ultima amichevole molto positiva per i rossoneri di Ruben Amorim. In gol è andato anche il trequartista classe 2006 Alphadjo Cissè. Arrivato dopo un brutto infortunio subito contro il Catanzaro, il talento italiano ha svolto tutta la preparazione. Cissè sembrava a un passo da un prestito secco al Torino per cercare continuità nel minutaggio: sono passati alcuni giorni dall'indiscrezione di mercato e Alphadjo ha giocato da titolare contro lo United. Con Nkunku fuori progetto e Leao in bilico, l'ex Catanzaro potrebbe restare al Milan, nonostante l'interesse di Torino e Sassuolo.

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Le parole di Matteo Moretto sul futuro di Cissè

"Il feeling tra Amorim e Cissè è molto positivo e l'allenatore è molto contento del suo lavoro e della sua crescita, allenamento dopo allenamento; vederlo così in partita lo dimostra. Adesso bisogna capire quale strada vorrà prendere il Milan, ovviamente seguendo le indicazioni di Amorim. Il Torino e il Sassuolo hanno chiesto Cissè in prestito, ma la decisione spetta al Milan e ad Amorim, che dovrà scegliere il percorso giusto".

Ecco le parole del giornalista

Non è quindi per nulla deciso il futuro del classe 2006 che potrebbe restare in rossonero. Sulla trequarti, in vista del Torino, non sono tante le alternative per Ruben Amorim: Leao e Pulisic sono infortunati in questo momento, Nkunku è fuori progetto, mentre Loftus-Cheek gioca a destra. Ad oggi Alphadjo Cissè si candida per una maglia da titolare per il debutto stagionale dei rossoneri contro i granata.

La pagella di Cissè contro il Manchester United

Questa la nostra pagella per quanto riguarda la sua prestazione contro il Manchester United

"Sempre al centro del gioco offensivo anche lui. Prova un paio di tiri dalla distanza nel primo tempo. Sembra un giocatore molto adatto al calcio di Amorim. Trova anche il suo primo gol nel Milan dei grandi".

Voto 7 per il talento rossonero che ora ha grandi possibilità di restare in prima squadra in questa stagione.