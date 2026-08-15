Milan, Nicolato: "Gonçalo Ramos è un attaccante di primo livello. Amorim può rilanciarsi"

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Il Milan ha deciso di cambiare tutto: fuori un allenatore molto difensivista come Massimiliano Allegri, dentro un tecnico con la mentalità molto offensiva come Ruben Amorim. Il portoghese sta lavorando per cercare di sistemare al meglio i calciatori a sua disposizione nel 3-4-2-1.

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"Amorim può avere la stagione che lo rilancia. È una persona molto intelligente, preparata, uno d'avanguardia, davvero competente. Andare allo United è stato una grande opportunità ma per tradizione e questione culturale non poteva esprimersi al meglio. Il Milan storicamente non ha una tradizione di questo gioco. Ora è una bella scommessa per capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua filosofia di gioco".

, agente Fifa ed esperto di calcio portoghese, è intervenuto durante la radio di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati anche Amorim. Ecco le sue parole in merito:

Nicolato parla anche dei dubbi tattici in vista della prossima stagione: "E vedremo se la rosa è adatta per le sue idee di calcio o se si adatterà anche. E se la società lo supporterà, senza lotte interne".

Il fattore tempo e l'investimento Gonçalo Ramos

Passaggi molto importanti: ad Amorim servirà tempo per arrivare al massimo del suo calcio e la società dovrà essere bravissima a difenderlo e a non ascoltare eventuali critiche esterne in caso di partenza a rilento.

Il Milan ha investito più di 70 milioni di euro per Gonçalo Ramos. L'attaccante, arrivato dal PSG, sarà il centro focale dell'attacco di Amorim. Ecco il parere di Nicolato:

"Goncalo Ramos è un attaccante di primo livello, non lo avrei pagato quelle cifre, ma vista la carenza di big è un investimento importante".

Il futuro tattico di Rafael Leão

Infine un breve parere anche su: "Leão è un giocatore fenomenale, gli manca la crescita finale e quella mentalità che gli dia una continuità di rendimento. E che si continui a farlo giocare come esterno d'attacco".