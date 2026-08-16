Milan, che Jashari: pressing, precisione e recuperi alti. Così è perfetto per Amorim

Prestazione ottima di Ardon Jashari nell'amichevole contro il Manchester United. Analisi della svolta tattica di Ruben Amorim che rigenera l'ex Bruges
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Uno dei calciatori che più ha deluso la scorsa stagione è stato Ardon Jashari. Non tanto per colpa dello stesso mediano svizzero, ma più perché ha trovato pochissimo spazio nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Questo dopo che il Milan ha speso più di 30 milioni di euro per strapparlo al Bruges dopo settimane di una stressante e dura trattativa di mercato.
La svolta tattica con Amorim: mediana a due per JashariCon un cambio tattico importante impostato da Ruben Amorim, Jashari può crescere molto e cambiare decisamente passo. Sì, perché ora il Milan gioca con una mediana a due, un ruolo perfetto per le qualità dello svizzero. Il test di ieri contro il Manchester United ha fatto risaltare le qualità dell'ex Bruges, partito da titolare nella coppia di mediani con Musah. Se lo statunitense è sembrato in difficoltà in varie fasi di gioco, Jashari ha brillato specialmente nel primo tempo.
La pagella e i numeri dello svizzero contro il Manchester UnitedEcco la nostra pagella:
"Un altro giocatore. Preciso, attento, non sbaglia una scelta. Aperture ottime, cambi campo perfetti e pressing impressionante. Recupera tre palloni alti e lancia Ramos sul primo gol del Milan".
Il nostro voto è stato 7,5. Lo svizzero non ha sbagliato un passaggio ed è stato perfetto nelle sventagliate a tagliare il campo servendo gli esterni del centrocampo rossonero. In più ha reso alla grande in fase di non possesso: pressing perfetto e tre palloni recuperati in fase offensiva per Jashari che hanno prodotto il gol di Chukwueze e due ottime occasioni per Loftus-Cheek.
In più buone verticalizzazioni e fraseggi offensivi precisi e veloci. Tutte qualità fondamentali per Amorim che Jashari non aveva fatto mai vedere nelle precedenti partite giocate con il Milan. Vedremo come tornerà Rabiot e in che ruolo verrà schierato (potrebbe anche giocare trequartista), ma sarà difficile togliere dal campo lo svizzero se questo è davvero il suo livello in tutte le fasi del gioco.
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