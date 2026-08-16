Il futuro di Santiago Gimenez sembra essere ormai lontano dal Milan. L' avventura dell'attaccante messicano con la maglia rossonera è ai titoli di coda e ad attenderlo c'è il Portogallo, pronto ad accoglierlo a braccia aperte per rilanciarlo ai massimi livelli europei. A svelare i retroscena della trattativa con il Porto è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira secondo cui il calciatore avrebbe già raggiunto un accordo con il club portoghese.

Milan, Gimenez al Porto

Per il centravanti è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà alla squadra fino al 2031, strutturato sulla base di una formula da un anno più quattro di opzione al verificarsi del riscatto. I due club stanno definendo i dettagli finali per chiudere l'affare.

La trattativa si sta concretizzando sulla base di un prestito con opzione di acquisto, una formula che permette al Milan di snellire la rosa è al porto di valutare l'impatto del giovane messicano sul campionato portoghese prima di completare l'investimento a titolo definitivo.

Per Gimenez adesso si prospetta dunque una nuova tappa fondamentale per ritrovare la giusta forma e la continuità sotto porta mostrata negli ultimi anni al Feyenoord.