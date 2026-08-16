Santiago Gimenez è sempre più vicino all'addio: le parole di Nicolò Schira sono nette

Alessia Scataglini
- Milano
La probabile formazione di Torino-Milan di domenica 23 agosto 2026: Adrien Rabiot nel tridente, Samuel Chukwueze titolare?

Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Il futuro di Santiago Gimenez sembra essere ormai lontano dal Milan. L' avventura dell'attaccante messicano con la maglia rossonera è ai titoli di coda e ad attenderlo c'è il Portogallo, pronto ad accoglierlo a braccia aperte per rilanciarlo ai massimi livelli europei. A svelare i retroscena della trattativa con il Porto è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira secondo cui il calciatore avrebbe già raggiunto un accordo con il club portoghese.

Milan, Gimenez al Porto

Per il centravanti è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà alla squadra fino al 2031, strutturato sulla base di una formula da un anno più quattro di opzione al verificarsi del riscatto. I due club stanno definendo i dettagli finali per chiudere l'affare.
Milan Gimenez

La trattativa si sta concretizzando sulla base di un prestito con opzione di acquisto, una formula che permette al Milan di snellire la rosa è al porto di valutare l'impatto del giovane messicano sul campionato portoghese prima di completare l'investimento a titolo definitivo.

Per Gimenez adesso si prospetta dunque una nuova tappa fondamentale per ritrovare la giusta forma e la continuità sotto porta mostrata negli ultimi anni al Feyenoord.

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