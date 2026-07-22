Chukwueze come esterno di centrocampo può 'risolvere' anche il mercato del Milan

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Amorim lavora a Milanello con una rosa non completa, visto che ci sono ancora diversi giocatori che sono in vacanza dopo i Mondiali 2026. Presenti al centro sportivo del Milan anche diversi giocatori che non hanno fatto parte della rosa rossonera dello scorso anno. Anche Chukwueze è rientrato dal prestito, stavolta dal Fulham. Sulla carta sembrava un giocatore che potesse essere messo subito sul mercato per fare cassa e soldi da investire. E invece, il cambio tattico del Milan, potrebbe anche trattenerlo in rossonero.

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Il piano di Ruben Amorim per Samuel Chukwueze

Il precedente a Manchester: l'esperimento con Diallo

Ruben Amorim, nel primo giorno in rossonero, ha chiarito subito di volere tenere l'esterno offensivo in rosa. Come ricorda Gazzetta.it, l'allenatore portoghese sta provando Chukwueze come esterno destro di centrocampo del suo: se il tentativo riuscisse, risolverebbe un bel problema. Sì perché ai rossoneri serve almeno un esterno che possa fare bene entrambe le fasi: sedovesse essere spostato a sinistra (possibile) si aprirebbe un buco proprio a destra.Per Amorim non è il primo tentativo di questo genere, anzi: nel suo periodo al Manchester United, l'allenatore portoghese ha provato questo cambio tattico con(giocatore che sembra inarrivabile per il Milan in estate), schierato proprio come esterno di centrocampo a destra.

In quel caso l'esterno interpretava il ruolo con compiti molto precisi:

Fase di non possesso: un atteggiamento molto offensivo in grado di pressare a tutto campo, unito al compito di rientrare per aiutare in fase difensiva.

un atteggiamento molto offensivo in grado di pressare a tutto campo, unito al compito di rientrare per aiutare in fase difensiva. Fase di possesso: ampia spinta a destra su tutta la fascia, con la tendenza ad accentrarsi per avvicinarsi all'area avversaria.

Potrebbe essere lo stesso piano tattico per Chukwueze: una strategia che Amorim sta applicando dal primissimo giorno di raduno a Milanello e che potrebbe anche far risparmiare al Milan un investimento importante sul mercato.