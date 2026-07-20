Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Dopo più di un mese dedicato al più prestigioso torneo internazionale per Nazioni, il Mondiale americano è giunto al termine. La vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina ha sancito la fine di questa edizione e i calciatori impegnati con le proprie Nazionali saranno, piano piano, di rientro nei propri Club.

A Milanello nel frattempo è cominciata la preparazione, con molti giocatori già rientrati dalle proprie vacanze e ormai operativi alla ricerca della migliore condizione fisica. Molti rossoneri, però, risultavano tra gli impegnati al Mondiale e rientreranno, a scaglioni, nei prossimi giorni.

Le date dei rientri

Il programma dei rientri per chi è ancora assente nel ritiro rossonero procederà a gruppi di giocatori in base alla propria nazionalità: il primo a rientrare dovrebbe essereeliminato con il suo Ecuador ai sedicesimi di finale. L'uscita anticipata infatti gli ha concesso meno giorni di vacanza, con il suo ritorno previsto per il(anche se l'accordo vicino con l'Aston Villa per la sua cessione potrebbe cambiare i piani).

Ad Eliminare l'Ecuador di Estupiñan ci ha penado proprio il Messico di Gimenez, il cui rientro è previsto per il 29 luglio. In questa data rientrerà anche Pulisic, eliminato dal Mondiale disputato in casa dai Red Devils del Belgio. Entrambi i rossoneri hanno rimediato infortuni importanti al termine della propria campagna mondiale e, per questo, non raggiungeranno la squadra nella tournée internazionale: rientreranno direttamente a Milanello, rimanendo dunque ancora distanti per qualche settimana dalla squadra.

Sempre il 29 luglio, ma direttamente a Perth, rientreranno gli internazionali portoghesi: il neo acquisto, Gonçalo Ramos (che è già passato a trovare la squadra a Milanello) e Rafa Leão si inseriranno in gruppo a partire dal periodo australiano della preparazione rossonera. Due atteggiamenti diversi contraddistingueranno i lusitani: se Gonçalo Ramos appare pronto ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura, Rafa invece sta vivendo un periodo da separato in casa con il Milan. In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, però, si aggregherà alla squadra per preparare la prossima stagione.

Sempre a Perth rientreranno i rossoneri impegnati con il Belgio ai Mondiali: eliminati dai campioni del mondo della Spagna, De Winter e Saelemaekers rientreranno il 2 agosto dalle proprie vacanze. Così come Ardon Jashari, centrocampista svizzero che non ha brillato in questo torneo e che sarà in cerca di riscatto con i colori rossoneri indosso.

A chiudere il gruppo dei "rientranti" saranno i milanisti francesi, impegnati fino all'ultimo a causa della finale per il terzo posto, conclusasi con una sconfitta pirotecnica per 4-6 contro l'Inghilterra. Maignan e Rabiot rientreranno direttamente dopo la tournée in Australia e nel Sud Est Asiatico, approdando a Milanello il 12 agosto, 3 giorni prima dell'ultima amichevole estiva, contro il Manchester United, che si terrà però in Polonia, a Breslavia.

Insomma, chi prima e chi dopo, i rossoneri si ricongiungeranno tra poco con il resto del gruppo e conosceranno Amorim, che dovrà essere bravo ad inserire tutti, al più presto, nel proprio gioco.