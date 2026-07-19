Partitella del Milan, Pellegatti: "Bene Gila. Kostić mio idolo. Miglior gol di Chukwueze"

Milan, Kostić impressiona a Milanello: ecco chi è e le caratteristiche

Oggi in campo il Milan di Amorim contro il Milan Futuro: due tempi da 45 minuti in cui la prima squadra ha segnato 2 gol nella prima frazione e 5 nella seconda. Questi gli schieramenti delle due squadre.

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I tabellini e le formazioni del match

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kostić.MILAN FUTURO (4-2-3-1): Faccioli; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera; Sala, Zeroli; Balentien, Sia, Sardo; Asanji.

Secondo TempoMILAN (3-4-2-1): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Catalano; Piermarini, Colombo, Pagliei, Minotti; Mancioppi, M. Cissé; Menon, Plazzotta, Vos; Magrassi.

Il commento e i retroscena di Carlo Pellegatti

"Il primo gol è di Andrej Kostić, mio idolo e poi gol di Ossola. Due gol alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo 5-0 con il gol più bello di Chukwueze: un bellissimo tiro a giro. Molto bene Gila che ha giocato centrale nel secondo tempo. Sta dimostrando leadership e mi dicono sia un bravissimo ragazzo".

A rivelare alcuni retroscena sulla partita ci ha pensato il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco le parole dal suo video YouTube:

Molto importanti i gol di Andrej Kostić e Francesco Camarda: i due giovanissimi attaccanti potrebbero diventare i giocatori per la panchina dietro il titolare nel reparto Ramos. Se dovessero convincere Amorim, il Milan potrebbe risparmiare milioni importanti per un'altra prima punta e investire in altri ruoli prioritari in questo momento.

La svolta tattica: Chukwueze cambia ruolo

Discorso interessante su Chukwueze: in attesa di altri colpi in entrata dal mercato, Amorim sta continuando a sperimentare con il nigeriano.

Non è stato schierato tra i due dietro la prima punta nel 3-4-2-1 rossonero, bensì come esterno destro nei quattro di centrocampo. Vedremo se questo esperimento avrà seguito anche nelle amichevoli stagionali e se sarà questo il ruolo in cui verrà schierato Chukwueze con Amorim sulla panchina dei rossoneri.