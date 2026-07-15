Raduno Milan, tutti pazzi per Andrej Kostić: le impressioni dagli allenamenti. È lui il vice Ramos?

Siamo al terzo giorno del raduno del Milan: la squadra rossonera sta lavorando a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim. Abbiamo analizzato già il secondo giorno di allenamento (qui tutti i dettagli), mentre Pianeta Milan ha potuto toccare con mano il primo giorno per i rossoneri, grazie al grande lavoro del nostro inviato Stefano Bressi (qui le primissime indicazioni).

Proprio durante i primi esercizi e le prime partitelle Andrej Kostić, attaccante classe 2007 che il Milan ha acquistato dal Partizan Belgrado, si è messo in mostra fin da subito.

È normale che ci sia curiosità crescente sui nuovi arrivi in estate, specialmente se questi sono giovani talenti che arrivano da un campionato poco conosciuto dai tifosi rossoneri.

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L'impatto fisico di Andrej Kostić e il primo gol stagionale

Tutti i numeri e le statistiche di Sofascore sul serbo

Andrej Kostić ha giocato 35 partite in Mozzart Bet Superliga come prima punta.

13 gare giocate da titolare. Con 1243 minuti totali in campo.

Non è stato un titolare fisso nel Partizan Belgrado, ma ha giocato comunque: 11 gol con una rete siglata ogni 113 minuti.

Un solo assist per l'attaccante con 13.3 tocchi a partita.

24% di conversione gol. 1.3 di tiri tentati di media e 8 reti segnate nell'area di rigore degli avversari. (dati dal sito Sofascore).

Il Milan Futuro o la promozione con Amorim come vice-Ramos

Kostić ha un fisico già prontissimo per la Serie A nonostante la giovane età: alto, ma corporatura ben costruita con le spalle larghe tipiche dell'ariete d'area di rigore.Lo abbiamo visto bene durante la live di Pianeta Milan in cui si è avvicinato più volte al nostro obiettivo.Ricordiamo poi che il primo gol stagionale dei rossoneri è stato il suo, siglato durante l'esercitazione undici contro zero. Sembra avere buon senso della posizione e istinto naturale per il gol.Sulla carta è stato acquistato per essere un perno del Milan Futuro, ma Amorim lo ha convocato subito in prima squadra per testarlo dal primissimo giorno di raduno.D'altronde, Gimenez è in partenza e serve un vice Ramos credibile per l'attacco rossonero.Senza pensare al mercato, l'allenatore portoghese potrebbe decidere di affidare il ruolo alla coppia di giovani talenti: Camarda e proprio Kostić.Le caratteristiche per fare bene anche in Italia ci sono tutte, ora serve solo l'opportunità giusta per dimostrarlo sul campo.La Serie D sarebbe, in ogni caso, una competizione poco provante per farlo crescere al meglio, visto che sembra già una prima punta fatta e finita.